Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni non ritiene che l’Unione Europea fallirà su un coronavirus No non lo credo risponde ad una domanda di dopo la mancanza di solidarietà iniziale nei confronti dell’Italia secondo Gentiloni cose stanno cambiando che nel frattempo si legge ancora sul quotidiano tedesco sono state prese decisioni impressionanti dalla BCE della commissione e degli Stati membri potrebbero essere necessari aiuti per 1500 miliardi è stato ben chiarito dal presidente dell’eurogruppo che costi sanitari diretti e indiretti saranno interpretati in modo sufficientemente ampio lo dice il vicepresidente della commissione europea dombrovskis torniamo in Italia non andate nelle filiali le richieste di informazioni le domande si fanno per telefono e via mail lo afferma a Circo Massimo su Radio Capital il presidenteAbi Antonio patuelli in merito alle richieste di prestiti garantiti dallo Stato per le piccole e medie imprese domande possono essere inoltrate a partire da oggi per patuelli non è che andando nelle filiali vengono date le banconote e non c’è una graduatoria di chi arriva dadone scrive accordo su piattaforma garanzia raggiunta nella notte L’intesa conabitur linee guida la cronaca in corso da questa mattina ho un’ispezione dei Carabinieri del NAS all’ istituto frisia di Merate in provincia di Lecco residenza per anziani che fa a capo alla Pio Albergo Trivulzio di Milano i militari stanno acquisendo documentazione oggi proseguono anche i controlli come avvenuto nei giorni scorsi del antisofisticazione specialità di Milano in altre RSA di 4 province lombarde oltre a Milano anche a Monte a Como e Varese ultime notizie in chiusura il settore dei pubblici esercizi bar ristoranti pizzerie catene di ristorazione catering discoteche pasticceria stabilimenti balneari con 30 miliardi di euro di perdite è in uno stato di crisi profonda con il serio rischio di veder chiudere definitivamente 50 mila impreseBeverly 300 mila posti di lavoro è questo l’allarme di fipe-confcommercio è tutto grazie per averci seguito ogni informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa