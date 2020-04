Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno elegentia coronavirus secondo le proiezioni dell’osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane in Lombardia e Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno in Emilia Romagna Toscana non prima della fine di maggio nelle altre regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire invece già sopra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio abbiamo tutti insieme ha provato le norme perché il 4 maggio sia una data attorno alla quale dobbiamo costruire questa fase 2 lavoro con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida Guai a dividerci o ad alimentare polemiche lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza Circo Massimo su Radio Capital intanto arriva il via libera del Consiglio dei Ministri allo slittamento delle amministrative e governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sottolinea abbiamo chiesto al governolinee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuale le mascherine servono per evitare il contagio chiede Bonaccini bene si dica che tengono mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il suo utilizzo ha il Presidente della Regione il governatore della Lombardia Fontana a ferma c’è il rischio se Alcune regioni aprono prima Fontana risponde indirettamente al presidente Campano De Luca su chiusura confini sbaglia dice intanto altri sei medici hanno perso la vita a causa dell’epidemia di covid-19 il bilancio 60137 ieri 8700 denunciati oltre 17.000 nel weekend in chiusura l’ultima notizia Pechino invita a Washington a rendersi conto che il covid-19 il nemico non è la Cina così il portavoce del Ministero degli Esteri shuang in risposta l’ipotesi del presidente americano di invio di un tempo iniziatico per indagare sull’origine della pandemia da coronavirus ventilato misure corrispondenti in caso di responsabilità perché noi torta poi politici statunitensi a concentrarsi sulla lotta alla pandemia in Americaieri gli Stati Uniti hanno registrato in 24ore altri 1997 decessi legati al coronavirus Per un totale di 40000 altri 161 morti oltre 69 mila invece finora è tutto grazie per averci seguito l’inizio tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa