Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave Sea Watch sequestrata ieri sera da cui sono sbarcati 47 migranti ha lasciato il porto di Lampedusa e lei Navigazione verso Licata come deciso dalla Procura di Agrigento intanto mi contatta Arturo 100 resta iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento è stato notificato dalla guardia di finanza contestualmente alla notifica del sequestro probatorio per violazione dell’articolo 12 del testo unico dell’immigrazione come ha detto il dottore capo di Agrigento Luigi patronaggio 100 ore il primo indagato dell’inchiesta che era stata aperta In un primo momento contro ignoti ma il procuratore ha spiegato anche che si valuteranno le responsabilità della o NG Cambiamo argomento non solo Google anche l’azienda americana produttrice vcf microchip da Intel a qualcomm darkstreaming broadcom si sono adeguate alla linea dettata dall’ amministrazione Trump e hanno tagliato i ponti con Wowcongelando le forniture destinate al colosso tecnologico cinese a darne notizia è L’agenzia Bloomberg che spiega come le varie società abbiano già informato i propri dipendenti Nuovi sviluppi rischiano di portare le stelle le tensioni tra Washington e Pechino già impegnato in un braccio di ferro sui dazi anticipiamo lo sport finisce 11 l’ultima partita di Massimiliano Allegri sulla panchina dello Stadium da ilicic nel primo tempo e mandzukic nella ripresa le reti del match un punto prezioso per i bergamaschi che si portano per via della contemporanea sconfitta dell’Inter San Paolo di Napoli al terzo posto a pari merito proprio con i nerazzurri ma avanti per via dello scontro diretto a favore una vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo garantirebbe ragazzi di Gasperini una storica qualificazione in Champions League andiamo a Monterotondo sulla base di ulteriori accertamenti delle topic nelle prossime ore la procura di Tivoli valuterà l’eventuale esistenza della legittima difesa per la morte del 41enne Lorenzo sciacquatori ferito ieri in dalla figlia di 19 anni è decedutoin ospedale è PM di turno di Intesa con il procuratore ha disposto che la ragazza rimanga disposizione della procura portiamo ancora pagina la nave Cargo battente bandiera della Saudi Arabia carico di Jambo è attaccato stamani verso le 6:00 al terminal GMT del porto di Genova il collettivo autonomo lavoratori portuali ha raggiunto il termine hai bloccato l’ingresso degli ormeggiatori del porto quello striscione stop ai traffici di armi guerra la guerra ma i ormeggiatori sono stati fatti passare via mare e la nave si trova Ora all’ormeggio anche il presidio indetto dalla filt-cgil in contemporanea con lo sciopero ti trovo ora a Ponte Etiopia vogliamo segnalare all’opinione pubblica Nazionale non solo che come hanno già fatto altri portuali in Europa Non diventeremo compiti di quello che sta succedendo gliene hanno scritto in un comunicato i segretari Feltri Enrico Ascheri Enrico Poggi la pizza questa mattina può richiedere un incontro con il prefetto fiamma spena E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi ancora a voi tutti l’augurio di una buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa