Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ma la tensione nel governo sui due temi caldi di questi giorni migranti e il DL sicurezza bis il clima si è fatto incandescente ieri sera dopo lo sbarco in diretta dei migranti della nave sea-watch col Ministro dell’Interno che prima cosa temi del MoVimento 5 Stelle di aver dato il via libera Poi se l’è presa con I magistrati sei stato nel campo da sci per far sbarcare I migranti mi muoverei perché favoreggiamento al traffico di esseri umani Di Maio contrattacca non accetto che ci colpa prima di parlare in lega le leggi dello stato lo scontro si sposta oggi sul decreto sicurezza habis voluto da leader della lega che ha annunciato sarà inizio dei ministri le collega del MoVimento 5 Stelle risponde presentando un deck che segno miliardari famiglie che fanno figli ma come te valuta la possibilità di un rinvio cattolici schierati contro Salvini Rosario in politica e cristiani si indigni non scrive su Facebook padre Spadaro direttore di Civiltà Cattolicala manifestazione dei sovranisti a Milano durante la quale il leader leghista chiuso comizio stringendo in mano Rosario parla di sovranismo feticista Famiglia Cristiana invocare Dio per se stessi è sempre pericoloso e invece il nome del segretario di stato Vaticano Cardinale Parolin sono credente mio dovere e salvare le vite repliche vicepremier secondo il quale qualche esponente del Vaticano pochi Per fortuna mi hanno contestato per averlo detto in piazza e dopo il bando decretato dal amministrazione Trump al colosso cinese delle telecomunicazioni Google ha sospeso ogni attività portate avanti con la società asiatica in cui cellulari altri apparati tecnologici venduti fuori Terracina potrebbero perdere l’accesso gli aggiornamenti del sistema operativo Android Mattia apprezzata a precisare che ci siamo conformando all’ordine Ti amo valutando le ripercussioni Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play protect continueranno a funzionare sui dispositivi Huawei anche le aziende americane produttrici di Cip e microchip da Intel a qualche Honda Civic Abruzzo hanno tagliato i ponti con Huawei congelatore forniture un cacciatorespegnere statunitense effettuato ieri un operazione nel mare del sud della Cina navigando in un tratto di mare compreso vicino alle Rocce denominate scarborough shoal lo afferma il portavoce delle Forze Armate americane come riportano alcun l’operazione è stata denominata libertà di navigazione rischia di scatenare l’ira di Pechino ulteriormente la tensione tra Stati Uniti e Cina una banda di uomini armati ha fatto irruzione ieri pomeriggio in un bar della città brasiliana di Belen nello stato settentrionale di è aperto il fuoco uccidendo 6 donne 5 uomini lo riportano i media locali funzionari statali confermano che si è verificato un massacro non hanno fornito dettagli alla fine di marzo il governo federale ha inviato le truppe della Guardia Nazionale avere per 90 giorni per rafforzare la sicurezza nella città Il Brasile ha raggiunto il record di 64 milioni nel 2017 il 70% dopo le armi da fuoco gran parte delle violenze in Brasile è legata alle gang le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il podio altro m in un solo giorno maltempo Senza Tregua ha gonfiato anche i grandicome quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57% il maggiore è salito al 88% e Garden livelli da Massimo storico dirittura il 94% è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti intanto ancora allerta Emilia Romagna ieri acqua alta a Venezia che abbiamo dormito insieme valutare anche La legittima difesa nel caso della diciannovenne che Monterotondo vicino Roma ha ucciso con una coltellata al padre quarantunenne durante una caduta nel tentativo di riprendere la Maddalena isim aggressione dell’uomo tornato a casa ubriaco la donna che lo aveva già denunciato per maltrattamenti in passato da darti conferma di Roma il tennista spagnolo campione uscente internazionali d’Italia punti più canali intrecciati il verbo dikovic liskova è la Nuova Regina battuta conta 6-3 6-4 MotoGP Marquez trionfa nel GP di Francia davanti a Dovizioso e Petrucci Quinto Rossi in Serie A una batteria Fiorentino un albero si salva la taranta pareggia 1-1 in casa della Juve raggiunge il terzo posto alla pari dell’Inter travolto per 41 a Napoli allo Stadium l’addio di Allegri ritiro di Barzagli per il giro conti conserva la maglia rosatutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa