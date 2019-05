Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave Sea Watch sequestrata ieri sera da cui sono sbarcati i 47 migranti ha lasciato il porto di Lampedusa E dai Navigazione verso Licata come deciso dalla Procura di Agrigento Intanto il comandante Arturo 100 ore è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento è stato notificato dalla guardia di finanza contestualmente alla notifica del sequestro probatorio per violazione dell’articolo 12 del testo unico dell’immigrazione come ha detto il procuratore capo di Agrigento Luigi centore i primi indagati dell’inchiesta che era stata aperta In un primo momento contro ignoti ma il procuratore ha spiegato anche che si valuteranno le responsabilità della o n g Cambiamo argomento la politica un governo paralizzato dalla campagna elettorale dalle divisioni della maggioranza e questo è il quadro tracciato dal Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti in un’intervista alla stampa nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri Daviddei provvedimenti il decreto sicurezza bis voluto dalla Lega il decreto famiglia voluto dai cinque stelle diventati l’ennesimo terreno di scontro all’interno della maggioranza di governo poi sulla figura del premier Giuseppe Conte Giorgetti lì e non è una persona di garanzia espressione di 5 Stelle le chiamate alla coerenza di appartenenza anche se l’ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione e non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino sostiene il Sottosegretario cronaca sarà un martedì 21 Maggio con possibili disagi quelli che affronteranno numero di viaggiatori e infatti in programma lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il settore aereo programma per denunciare la grave situazione occupazionale ma anche per le incertezze sul futuro di Alitalia che abbiamo ancora argomento parliamo di tecnologia non solo Google anche le aziende americane produttrici di cipolla intera qualcosa da si sono adeguate alla linea dettata dall’ amministrazione Trump e hanno tagliato i ponti con Huawei congelando le forniture destinate al colosso tecnologico cinese a darne notiziaBloomberg che ti spiega come levare i società abbiano già informato i propri dipendenti i nuovi sviluppi rischiano di portare alle stelle le tensioni tra Washington e Pechino già impegnato in un braccio di ferro sui Lazzi c’è spazio per un’altra notizia l’ospedale di Reigns in Francia è stata avviata la procedura per lo stop delle cure A Vincent Lambert il tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia malgrado L’opposizione dei genitori e quanto scrivono i media francesi lo stanno uccidendo Senza averci detto nulla Sono dei mostri la ferma la madre la donna aggiunge di averlo appreso questa mattina via mail mentre il suo legale di uno scatto assoluto era l’ultima notizia a voi tutti l’augurio di una buona giornata appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa