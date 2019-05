Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio dott le cure per Vincent Lambert in Francia è stata avviata la procedura per staccare la spina al 42enne tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni diventato simbolo del dibattito sul fine vita nonostante L’opposizione dei genitori medici hanno applicato la decisione del Consiglio di Stato di interrompere le cure alla 42enne la politica oggi sono orgoglioso che rispetto ai €10000 dello scorso anno siamo a quota mille Mi sa che questo crei uno scontro politico vale per Renzi come per Di Maio che più o meno dicono le stesse cose in questi giorni ma io continuo a fare il mio lavoro a dirlo e il vicepremier Matteo Salvini a La7 tornando sul caso della Sea Watch 3 da cui ieri sera sono stati fatti sbarcare 47 migranti che ha creato nuove tensioni all’interno della maggioranza gialloverde Salvini che assistettero allo sbarco in diretta TV attaccato chi è che gli autorizzati a sbarcare immediata la replicapremier del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio nessun nostro ministro ha aperto i porti voltiamo pagina continuiamo ancora a parlare di migranti la nave Sea Watch sequestrata ieri sera da qui sono sbarcati i 47 migranti ha lasciato il porto di Lampedusa dai Navigazione verso Licata come deciso dalla Procura di Agrigento Intanto il comandante Arturo centore stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento è stato notificato dalla guardia di finanza contestualmente alla notifica del sequestro probatorio per violazione dell’articolo 12 del testo unico dell’immigrazione come ha detto il procuratore capo di Agrigento Luigi patronaggio parliamo anche di tecnologia non solo Google anche le aziende americane produttrici di Cip e mi dà in tela qualcomm dax.com si sono adeguate alla linea dettata dall’ amministrazione Trump e hanno tagliato i ponti con Huawei congelando le forniture destinate al colosso tecnologico cinese a darne notizia è L’agenzia Bloombergcome ti va di società abbiano già informato i propri dipendenti Nuovi sviluppi rischiano di portare le stelle le tensioni tra Washington e Pechino già impegnato in un braccio di ferro sui dazi la cena intanto ha fatto sapere che sostiene le sue società nel ricorso darmi le gambe e difesa dei loro diritti legittimi come riferito il portavoce del Ministero degli Esteri Liu kang uno sguardo alla corsa quella di Milano Andria il calo con il fitness del 2% a 20678 punti nel giorno del cellulare con 21 società che distribuiscono il dividendo e loro azionisti Piazza Affari in linea con l’andamento negativo delle altre piazze europee in fondo al listino Intesa società più generosa per il dividendo male anche SPM unipolsai a tramite Viber e generali era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa