Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta nel 2019 si sono avuti solo due morti in mare lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini alla 7 del Viminale intanto ha fornito i numeri che danno ragione al Salvini buon cristiano i dati aggiornati al 2019 registrano due cadaveri recuperati in mare le Stime contano nello stesso periodo 402 persone tra dispersi e morti la procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il comandante della nave Sea Watch 3 Arturo centore il provvedimento è stato notificato dalla guardia di finanza nel momento del sequestro probatorio della nave della ngx 100 ore sarà interrogato domani anticipare avvocato Alessandro Gamberini che lo assiste assieme al collega Leonardo al momento spiega il penalista cheat risulta insoltanto il comandante oggi sarò in Sicilia domani ci presenteremo dai magistrati per spiegare le nostre ragioni i giudici amministrativi nell’ambito del progetto sull’educazione alla legalità promosso con il mistero dell’Istruzione incontreranno gli studenti a Palazzo strada per rispondere all’appello del Presidente della Repubblica per la piena attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione la manifestazione dedicata alla libertà solidarietà e Giustizia si aprirà con il concerto della Banda dell’arma dei Carabinieri all’ospedale direi è stata avviata la procedura per lo stop alle cure Instagram il tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia malgrado L’opposizione dei genitori e quanto scrivono i media francesi nonostante i nuovi ricorsi giudiziari presentati dai genitori I medici hanno Dunque applicato da questo oggi la decisione del Consiglio di Stato di interrompere le cure per il 42enne è stato vegetativo cronicoDante stradale subito nel 2008 che gli ha provocato danni cerebrali irreversibili secondo gli esperti è stata Dunque interrotta ogni forma di alimentazione e idratazione Google rompe con Huawei spendendo ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico cinese all’avanguardia nella realizzazione delle reti 5G si tratta di uno schiaffo dolorosissimo per Huawei da poche Donald Trump ha inserito nella lista nera vietando nell’uso per motivi di sicurezza nazionale dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime elezioni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa