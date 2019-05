Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli sulla cavolo si cuociano Nintendo commentare una vicenda giudiziaria in atto ma in generale osservo che il nostro ordinamento Democratico tutte le determinazioni dell’autorità giudiziaria e soggette a verifica e controllo nel sistema giurisdizionale ambito che assicura in osservanza del principio di separazione equilibrio tra i poteri dello Stato rispetto delle leggi e dei diritti di tutti affidandolo al Ministero dei magistrati che incarnano il potere giudiziario cos’è il presidente della NM Pasquale grasso che a seguito delle parole del ministro Salvini sui giudici aggiunto I magistrati agiscono In nome del popolo italiano Non possiamo più stare zitti di fronte alle sparate di un ministro sempre più arrogante così il vescovo di Mazara del Vallo domaniMogavero dopo che Salvini ha esibito Rosario un comizio non possiamo più permettere che ci sia proprio dei segni sacri della nostra fede per merciare le proprie vedute misura le storiche e diametralmente opposte al messaggio evangelico Chi è con lui non può dirsi Cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell’amore concluso Mogavero domani partecipa all’assemblea dei vescovi italiani a Roma io testimonio La mia fede salvando vite umane i morti in mare come gli sbarchi sono calati del 90% e combattendo gli schiavisti trafficanti di esseri umani accogliendo che ha davvero bisogno ma facendo rispettare regole che cosa lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ti aggiunge nel 2019 si sono avuti solo due morti in mare ultime contano nello stesso periodo 402 persone tra dispersi e morti e una storia di inclusione sociale di integrazione di rinascita perché no dire niente da una storia moltoSonia straordinario nato da una passione e dall’esperienza del lavoro di un uomo che si è posto l’obiettivo di dare un’altra possibilità a una nuova speranza anche attraverso i lavori socialmente utili a dei ragazzi che nella hanno sbagliato e sono entrati nel circuito penale rilassando lì nel mondo tramite lo sport attraverso il mare grazie alla bella come strumento di inclusione socio-lavorativa la storia di Simone che me li stai assistente capo della polizia di stato il suo progetto di riabilitazione attraverso il mare e soprattutto la vela ancora temporali e piogge gonfiano fiumi e laghi oggi con visita nelle zone del terremoto del centro Italia e tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

