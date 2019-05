Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli oggi ci sarà un consiglio dei ministri Chi è confermato io porterò il decreto per un miliardo di euro per aiuti alle famiglie quelle famiglie che hanno bimbi piccoli o che vogliono averne e che hanno gli aiuti bassi d’Europa le ho detto a Gambellara il vice premier Luigi Di Maio ho sentito che qualche membro del governo vorrebbe dirottare su altre misure questi soldi aggiunto a questo miliardo non si tocca oggi ci sarà il CDM ha detto Salvini dagli schermi della terza il decreto sicurezza visto è pronto con norme contro camorristi scafisti teppisti da stadio e per chi aggredisce la tendinite in servizio spero niente scontri la riunione dovrebbe tenersi in due tempi la prima convocazione dovrebbe essere per le 16:00 la seconda per le 20:30Marini ha confermato le sue dimissioni da Presidente della Regione Umbria lo ha fatto con una lettera inviata al presidente dell’assemblea legislativa Donatella porzi Marini ha confermato con una comunicazione PEC porti le dimissioni presentate ai sensi dell’articolo 64 comma 3 dello Statuto regionale già comunicato in data 16 aprile 2019 discusse dall’Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso gli esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra confermano in una nota la posizione espressa nella lettera inviata l’Italia sul decreto sicurezza bis invitando il governo bloccarlo in un comunicato diffuso oggi gli esperti condannano la bozza di decreto proposta dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini che prevede multe per chi soccorre migranti e rifugiati in mare regioni sono libera e di introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto lo ha deciso la corte costituzionale che investita nuovamente di una questione relativa al norme regionali sul bollo auto ha precisato la propriatu dai materia le peculiarità attribuita la tassa automobilistica impongono le regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale in base alla denuncia per camper per sviluppare un autonomo politica fiscale in funzione di specifiche esigenze le regioni possono introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale Latina sostiene società nel ricorso ad armi legali a difesa dei loro diritti legittimi così il portavoce del Ministero degli Esteri Liu kang in merito alla sospensione della fornitura Huawei degli aggiornamenti di Android da parte di Google la mostra l effetto dell’ inserimento del Colosso del PLC di scienze nella lista nera del Commercio statunitense per motivi di sicurezza nazionale primo capitolo dello sposo commerciale tra Stati Uniti d’America e cena ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa