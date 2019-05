Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che Procura di Agrigento iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che il comandante della nave Sea Watch Salvini Questo dimostra che non sono io il ritorno sulle polemiche con il Vaticano sul rosario Moscato incomincio a Milano io testimonio La mia fede salvando vite umane combattendo gli schiavisti e i trafficanti di esseri umani più 2019 aggiungere Salvini avuti solo due morti in mare ma il vescovo di Mazara del Vallo attacca Chi è con lui non può dirsi Cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell’amore e Di Maio polemizza la lega nel pallone non ha più argomenti argomento La Repubblica l’obiettivo di colmare le fatture che si aprono nella società chi detesta la democrazia invece vuole che le fratture si allarghino che diventino conflitti insanabili che semino fafranconi che la Costituzione diventi in realizzabile l’ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dell’intitolazione a Massimo D’Antona dell’aula tredicesima di Scienze Politiche alla Sapienza Il terrorismo è stato scritto Grazie all’unità del nostro paese ha proseguito il capo dello stato tutto dicendo che le minacce alla democrazia cambiano i tuoi siti ricci per la convivenza andiamo a Perugia perché catiuscia Marini ha confermato le sue dimissioni da Presidente della Regione Umbria presidente dell’assemblea legislativa sabato scorso Laura aveva approvato con il voto determinante di Marino è un documento della maggioranza che chiedeva la presidente di dare le dimissioni presentate in seguito all’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia nella quale lei stessa è indagata ultime notizie chiusura Dopo ti mando decretato dall’amministrazione trampa Huawei Google bisogna attività portate avanti con la società asiatica ma si è affrettato a precisare che ci stiamo informando all’ordine che stiamo valutando le ripetizioni Google Play telefono stazione di sicurezza di Google Play protect continuerannodispositivi Huawei anche le aziende statunitensi produttrici di te per microchip fraintenda a qualcuno hanno tagliato le fornitura Huawei chi non si schiera con l’azienda sostiene il ricorso ad armi legali a Città di diritti legittimi e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa