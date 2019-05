Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno è confermato il Consiglio dei ministri di questa sera nel quali dovrebbero approvare il decreto sicurezza avviso voluto da Salvini e il decreto famiglia è portato da Di Maio ha confermato il premier Conte che risponde agli attacchi in discussione lo faccia nelle sedi ufficiali di Di Maio conferma porterà il decreto per un miliardo di euro per aiuti alle famiglie per beni da parte sua si dice pronta la riunione si augura che non ci saranno scontri sul DL sicurezza dei diritti umani dell’ONU confermo invece la loro posizione fortemente negativa invitando il governo ha bloccato il provvedimento se metto a dormire Infatti il burocrate tifosi dell’immigrazione di Massa piazza lì a meno di 24 ore da letto della bomba ieri colpito un pullman di turisti sudafricani causato 17 feriti all’alba di oggi le forze di sicurezza egiziane hanno compiuto 2 Raid al Cairo uccidendo 12 presunti terroristi del gruppoMa che sarebbero Dunque le piace La fratellanza musulmana e quanto emerge da un comunicato del Ministero dell’Interno egiziano del Comunque non considera gli uccisi le due sughi del Cairo come gli autori dell’attentato Qual è il cancelliere austriaco Sebastian kurz si attinge ad istituire il Ministro dell’Interno di Ponente della formazione estremista di destra i cui leader Price si è dimesso sabato lo riferisce il secondo cui la rimozione sarebbe meglio stare a fare piena luce sullo scandalo che ha incastrato strass la formazione estremista di destra però minaccia di uscire dal governo mostra Intanto ti dice estranei alla vicenda niente a che fare con noi è tutto grazie per averci seguito le informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa