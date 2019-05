Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Lunedì 20 maggio in studio Giuliano Ferrin politica in apertura è stato confermato il Consiglio dei ministri di questa sera nel quali dovrebbero approvare il decreto sicurezza avviso voluto da Matteo Salvini e il decreto poi mi ha portato da Di Maio ha confermato il premier Giuseppe Conte che risponde gli attacchi Chi mi mette in discussione tu passa nelle sedi ufficiali di Maio conferma porterò il decreto per un miliardo di euro per aiutare le famiglie Matteo Salvini da parte sua si dice pronta la riunione si augura che noi. i soldi alla sicurezza dei diritti umani dell’ONU confermano invece la loro posizione fortemente negativa invitando il governo a bloccare il provvedimento emanato di ribatte burocrati tifosi dell’immigrazione di lo Procura di Agrigento iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il comandante della nave Sea Watch 3 esulta Matteo Salvini cosa dimostra che non sono di quel Cattivo che torna sulle polemiche conRosario Moscato incomincia a Milano io testimonio La mia fede salvando vite umane e combattendo gli schiavisti e trafficanti di esseri umani dice nel 2019 si sono avuti il sorriso e morti in mare di Mazara del Vallo attaccati è con lui non può dirti Cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell’amore e Di Maio polemizza lega nel pallone una più argomenti possiamo pagina la Repubblica di colmare le fatture che ti aprono nella società Ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dell’intitolazione al Massimo D’Antona dell’aula tredicesima di Scienze Politiche alla Sapienza chi ti stressa la democrazia Mattarella invece vuole che le fatture ti allarghino che diventino complete insanabili Ke Sini non ho paura è rancore e che la costituzione di Renzi in realizzabile Il terrorismo è stato sconfitto l’unità del nostro paese prosegue il capo dello Stato sottolineando che le minacce Labieno tratti a cambiano i rischi per la convivenza l’ultima notizia in chiusura catiuscia Marini ha confermato le sue dimissioni da presidenteregione Umbria in una lettera inviata al presidente dell’assemblea legislativa Donatella porti sabato scorso Laura aveva approvato con il voto determinante di Marini un documento della maggioranza che chiedeva la presidente delle diluizioni presentati in seguito all’inchiesta sui concorsi all’ospedale di Perugia nella quale teta è indagata è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

