Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dei ministri nel quale dovrebbero approvare il decreto sicurezza mesi voluto da Salvini e il decreto famiglia portato da Di Maio è stato confermato oggi dal premier Conte che risponde agli attacchi che mi mette nelle sedi ufficiali primarie ho conferma decreto per un miliardo di euro per aiuti alle famiglie Salvini da parte sua si dice pronta alla riunione ti augura che non ci siamo scontri sul testo del Viminale una riunione senza ordine del giorno l’Italia senza governo attacca il segretario del PD Zingaretti sono a fondo degli esperti dei diritti umani dell’ONU botta e risposta con Matteo Salvini e la procura di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il comandante della nave Sea Watch 3 convalidato il sequestro della nave esulta Matteo Salvini Questo dimostra che non sono io il cattivo che torna sulle polemiche con il Vaticano sul rosario mostrato incomincioMilano chiude la mia fede salvando vite umane combattendo gli schiavisti trafficanti di esseri umani che 2019 si sono avuti solo due morti in mare fa il vescovo di Mazara del Vallo attacca Chi è con lui non può dirsi Cristiano perché è legato il comandamento dell’amore chi meglio polemizza la lega nel pallone non ha più argomenti andiamo a Perugia catiuscia Marini era confermato le sue dimissioni da Presidente della Regione Umbria ha fatto questa mattina con una lettera alla presidente dell’assemblea legislativa Donatella porti sabato scorso aveva approvato con il voto determinante di Marini un documento della maggioranza che chiedeva la presidente di ritirare le dimissioni presentate in seguito all’inchiesta all’ospedale di Perugia nella quale lei stessa è indagata decisione andiamo negli Stati Uniti perché dopo il bando decretato dalla amministrazione Trump a Huawei Google ha sospeso ogni attività portate avanti con la società cinese la frittata precisare che ci stiamo informando all’ordine Stiamo valutando le ripercussioni Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play protect continueranno a funzionare sui dispositivi Huaweisapere la pianta della Silicon Valley anche le società americane produttrice di sì per microchip come Intel qualcomm hanno tagliato le forniture a Huawei Pechino si schiera con l’azienda e la sostiene nel ricorso a darmi lega difesa dei diritti legittimi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

