Ultime Notizie Roma del 20-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale abbonamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano ferrara. è da 10.000 a €50000 alle navi che sbarcano in Italia dopo avere soccorso migranti in caso di reiterazione a quando gli stranieri sbarcati sono più di 100 anche la confisca della nave della buona giornata Mi decreto sicurezza habis che lancia potuto visionare il testo è stato corretto in alcune parti dell’articolo 1 con fare un esplicita esclusione dalle sanzioni per le navi militari in servizio governativo non commerciale nella bozza precedente le multe andavano da 20mila a 50mila nel testo anche 5 norme per il contrasto alla violenza negli Stati di essere il cancelliere austriaco Sebastian kurz si accinge ad istituire il Ministro dell’Interno esponente della formazione di destra i cui leader Christian dimesso sabato lo riferisce la stampa austriaca Secondo voi la rimozione delle bellezze stare a fare piena luce sullo scandalo che ha incastrato spaccio la formazione del trenoterminato di uscire dal governo mostra Intanto si dice estranei alla vicenda niente a che fare con noi andiamo in Svizzera ritenuta latitante fiscale per almeno 5 anni per avere stimolato di essere residente nel paese nel Regno Unito una milanese titolari tra gli anni Ottanta e Novanta dei negozi di lusso Gavazzi in particolare di cravatte ha fatto rientrare dal paese Elvetico 15 milioni di euro cifra record per una persona fisica che ascolta il fisco con un sistema di Fratta pagato quindi evito tributaria patteggiato 8 mesi per evasione la sentenza è stata emessa dal gip Guido Salvini al seguito dell’inchiesta del PM Paolo Storari è tutto grazie per averci seguito le news non ho la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa