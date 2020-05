Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo la prova questa mattina alle 9:30 in Senato sulla mozione di sfiducia del centrodestra al guardasigilli Bonafede PD e Movimento 5 Stelle avverto l’Italia viva se voterà la mozione si aprirà la crisi in quel caso è il sito ieri sera il presidente Camera Roberto Fico ti apre un problema politico una crisi di governo quindi penso che non avverrà ieri pomeriggio la capogruppo di Italia Viva a Montecitorio Elena Boschi per due ore a Palazzo Chigi questa mattina del dibattito parlamentare L’assemblea dei senatori di Italia viva sono da oggi a disposizione 55 miliardi del decreto rilancio pubblicato nelle scorse ore sulla Gazzetta Ufficiale del giro di 2-3 giorni assicurato il ministro dell’economia Gualtieri saranno corrisposti €600 per i 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari e da oggi sarà possibile richiedere i €1200 per il bonus baby sitter per i centri estivialvier a giugno i contributi a fondo perduto per le imprese la terza trans fino a €1000 per gli autonomi la parola sul decreto e ora le camere che avranno in dote 800 milioni per le modifiche Tra queste anche porti per le scuole paritarie la proposta di Germania e Francia su recovery Found 500 miliardi di euro per i paesi più colpiti dalla crisi è stata al centro di colloqui telefonici per il premier Conte Merkel è Macron per Palazzo Chigi il piano è una componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del covid-19 la proposta dovrebbe dare la presidenza Europea entro il 27 Maggio al tavolo dei leader entro metà giugno ma dovrà superare le perplessità di Austria Danimarca Svezia Paesi Bassi leggo film Cerca L’intesa su eBay mentre parte sue lo strumento per la cassa integrazione Europea risalgono i contagi in Italia Specialmente in Lombardia mentre il totale dei casi nel mondo si avvicina ai 5 milioniper la tua moglie Francesco boccia ribadisce che se la curva di tale saranno necessari nuove chiusure ventilate anche in alcune città dove la guida ha fatto registrare qualche cesso nel mondo sono 320593 morti per coronavirus la maggior parte degli Stati Uniti 91872 il 1500 nelle ultime 24 ore seguono Gran Bretagna Italia in Brasile 1179 morti in un giorno portano il totale dell’America Latina a quota 31900 il Perù sfiora i 100 mila contagiati terzo giorno di collocamento del BTP Italia anti covid che ieri hai raccolto altri 4,767 miliardi di euro di sottoscrizioni Superando i 4,18 miliardi del debutto l’operazione proseguirà fino a domani la borsa di Wall Street ha chiuso in calo a meno 1 e 59% Tokyo apre senza grandi variazioni in attesa di novità sull’economia cinese su Yelpanticorpi tutti gli stabilimenti della marmitta la protesta dei Lavoratori dopo la decisione della multinazionale di estendere la cassa integrazione per covid dopo le proteste di lunedì a Genova e ieri a Novi Ligure oggi si aprirà un tavolo in prefettura altre proteste sono in programma per i prossimi giorni a Genova ea Taranto un incontro tra le parti in videoconferenza è stato convocato al mese per lunedì 25 maggio dramma ieri sera a Boltiere in provincia di Bergamo dove un bambino di 10 anni rimasto schiacciato in un cassonetto per la raccolta di indumenti usati vivere da solo e ad accorgersi dell’incidente è stata una donna di passaggio che ha dato l’allarme ai vigili del fuoco hanno dovuto smontare il cassonetto per liberare ragazzo giunto in ospedale in gravi condizioni morto poco dopo forse si era arrampicato per prendere degli abiti l’Italia riparte giusto che riparta anche il calcio dal ministro Vincenzo Spadafora arriva l’attesa luce verde del governo alla ripresa del campionato di Serie A guidata resta ancora in bilicoal 28 maggio quando il responsabile dello Sport terrà una riunione con i vertici di FIGC e Lega Serie A per decidere se e quando far ripartire la stagione per terminarla il comitato tecnico scientifico ha fatto il protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra oggi il consiglio federale della FIGC E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa