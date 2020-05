Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Mattarella firma ed emana il decreto legge rilancio arriva il testo bollinato 266 gli articoli contenuti in 323 pagine chiuso il testo della Maxi manovra da €55000 ultime modifiche su fondi a paritarie scadenze stati di emergenza oggi al Senato il voto su buona fede e rischia il governo Renzi alza la posta con te ipotesi di rimpasto per il PD Bonafede non ci piace ma lo sosterremo PD MoVimento 5 Stelle se passa la fiducia al senato si torna al voto per la maggioranza i numeri sono risicati Unione Europea oggi i colloqui telefonici tra con te gli omologhi europei questa sera nella serata di ieri in realtà il premier ha sentito la cancelliera Merkel nel pomeriggio ma cronacadelle telefonate il recovery Pound europeo contro il coronavirus rispondo franco-tedesco di 500 miliardi di altri fondi aggiuntivi proposti al termine dell’ecofin coronavirus fase 2 riaperto il 90% dei negozi di abbigliamento 70% della ristorazione secondo Confcommercio la prova di partenza avuto un esito positivo soprattutto per il settore dell’abbigliamento meno per la ristorazione la Confesercenti parla invece di riapertura senza rimbalzo e di vendite deboli soprattutto nelle aree a Maggiore vocazione turistica milioni di persone in Africa potrebbero essere in una condizione di estrema povertà a causa della pandemia di coronavirus lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres sollecitando la solidarietà globale con il continente lavanderia minaccia il progresso africano aggraverà le disuguaglianze di Antica data e aumenterà la fame la malnutrizione la vulnerabilità alle malattie dichiarato guterres in una dichiarazione che accompagna uno studio delle Nazioni Unite con raccomandazioni per il continente africanoafricani dovrebbero anche avere un accesso rapido ed economico a qualsiasi vaccino e trattamento che devono essere considerati beni pubblici globali aggiunto complimentandosi per la tempestività delle misure per il contenimento del virus messo in atto Nel continente segretario generale dell’ONU ha osservato che lì la pandemia è ancora agli inizi che potrebbe essere fermata tempestivamente E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento disco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa