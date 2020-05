Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Torniamo a parlare di coronavirus sono da oggi a disposizione i 55 miliardi del decreto rilancio nel giro di 2-3 giorni ha assicurato il ministro dell’economia Gualtieri saranno corrisposti €600 per 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari e da oggi sarà possibile richiedere i €1200 per il bonus baby-sitter per i centri estivi per bambini da oggi Dunque a disposizione 55 miliardi del decreto rilancio firmato ieri sera da Mattarella è pubblicato nelle scorse ore sulla Gazzetta Ufficiale nel giro di 2-3 giorni assicurato il ministro dell’economia Gualtieri saranno esposti €600 per 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari e da oggi sarà possibile richiedere i €1200 per il bonus baby-sitter per i centri estivi per bambini al via da giugno ai contributi a fondoper le imprese la terza trans fino a €1000 per gli autonomi sul fronte europeo la proposta di Germania e Francia su recovery Found 500 miliardi di euro per i paesi più colpiti dalla crisi è stata al centro di colloqui telefonici tra il premier Conte Merkel è Macron per Palazzo Chigi il piano è una componente fondamentale per una risposta economica europea e tempestivo ed efficace alla sfida senza precedenti del covid 19 il totale dei casi nel mondo si avvicina ai 5 milioni di morti per coronavirus intanto negli Stati Uniti sono stati 1500 nelle ultime 24 ore È sempre le ultime 24 ore il record di vittime anche in Brasile Dove si registrano 1179 morti che portano la cifra totale a 17971 Academy valuta il rinvio degli oscar nel 2021 ieri 813 nuovi contagi 462 nella sola Lombardia il totale sale così a 220699 in aumento anche i decessi si arriva a 172 Ed ora la pagina politica Bonafede oggi il voto sulla mozione di sfiducia Movimento 5 Stelle PD avvertono se passa e crisi a Palazzo Madama si potano le emozioni del centrodestra e di più Europa resta l’incertezza sul comportamento di Italia viva questa mattina prima del dibattito in aula che nella assemblea di Senatori renziani ieri conta incontrato a Palazzo Chigi la capogruppo di Italia Evviva Maria Elena Boschi la pagina sportiva il CSA approda il protocollo FIGC Spadafora il 28 maggio si decide so ripartenza della serie A il comitato tecnico scientifico ha quindi approvato il protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra sparisce l’obbligo di ritiro preventivo ma scatta Comunque la quarantena di 14 giorni in caso di positività sia per l’eventuale contagiato sia per tutti gli altri giocatori che possono però continuare ad allenarti la prossima settimana riunionepresidente della federazione Gravina E con quello della Lega del Filo per decidere sulla ripresa del torneo andiamo ora all’estero in particolare a Taiwan che dice no a un paese a due sistemi in particolare non accetterà l’offerta della Cina di un paese due sistemi in stile Hong Kong nel discorso inaugurale del suo secondo mandato presidenziale zainingen Ha ribadito le parole pace democrazia e dialogo non accetteremo l’uso da parte di Pechino di un paese due sistemi per declassare Taiwan e minare lo status quo prestiamo il fermo il rispetto di questo principio Taipei e Pechino devono trovare modi per coesistere aggiunto e prevenire l’antagonismo che punta a rafforzare legami con Stati Uniti Giappone e altri paesi a fini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa