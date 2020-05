Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli governo alla prova iniziata nell’aula del Senato la discussione sulle mozioni di sfiducia presentata e nei confronti del ministro della giustizia Alfonso Bonafede Emma Bonino di più Europa attacca è il ministro del sospetto non giova all’Italia sposeremo il Ministro della Giustizia il ministro sta bene che ci sono temi sensibili sulla giustizialismo noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione lo dice la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital Lorenzi piene fino all’ultimo alta l’attenzione non scioglie la riserva sulla mozione di sfiducia a Bonafede nonostante un incontro a Palazzo Chigi di Maria Elena Boschi con Giuseppe Conte il premier intendeItalia Viva il riconoscimento politico chiesto Non per paura di una crisi ma per poter andare avanti fino al 2023 decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale notate bonus autonomi che arriverà massimo in 2-3 giorni a una settimana dal Ok del Consiglio dei ministri Governo è riuscito a chiudere e Apollinare la Maxi manovra da 55 miliardi con i nuovi aiuti a famiglie e imprese e le assicura in TV Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri saranno subito disponibili il nuovo decreto contiene Tra l’altro il bonus baby-sitter o per i centri estivi fino a €1200 che si potrà chiedere da oggi ha sottolineato ancora Gualtieri ma anche un ventaglio di nuovi interventi per le imprese come gli aiuti a fondo perduto che non si rivolgeranno solo ad autonomi e professionisti fino a €1000 nella terza trans ma anche alle piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato più di 101 borse gregari delle principali cosche di ndrangheta calabresi hanno chiesto e riscosso il REDdi Cittadinanza e quanto emerso dal operazione mala Civitas condotta dalla guardia di finanza di Reggio Calabria che ha portato alla denuncia dei richiedenti e sui Tori e di ulteriori 15 sottoscrittori delle inchieste irregolari di sussidi indigenza l’erogazione del sussidio avrebbe comportato fino al termine del periodo di concessione previsto un ulteriore esborso per €470000 i pakistana registrato nelle ultime 24 ore 46 decessi provocati dal coronavirus e si tratta del livello giornaliero più alto segnato nel paese dal 6 maggio giorno in cui decesso covid-19 furono 40 il bilancio dei depressi sale così a quota 985 annunciato la fine degli accordi con Israele Stati Uniti d’America delle intenzioni del primo di voler procedere alle annessioni di parti della cisgiordania lo te lo stato di Palestina ha detto in una riunione della leadership palestinese confermandodichiarazioni si sentono svincolati da oggi da tutti gli accordi e le intese con gli Stati Uniti d’America Israele e dà a tutti gli obblighi che da essi derivano compresi quelli di sicurezza in presenza Abu mazen e si era espresso in termini analoghi e provveduto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa