Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli il fatto che gli Stati Uniti d’America abbiano il più alto numero di casi di coronavirus nel mondo lo considero in un certo senso una buona cosa perché significa che i nostri test sono molto meglio quindi lo vedo come distintivo d’onore lo ha detto da un’altra amp parlando con i giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall’inizio dell’epidemia a Trump riferisce la BBC era stato chiesto se stesse valutando il biglietto di viaggio in America Latina soprattutto in Brasile terzo al mondo per contagiati lavoro sta cambiando le conseguenze della nuova crisi globale rischiano di farsi sentire più forti ti avvertivano carenze l’occupazione femminile e quella dei giovani dal lavoro dalla sua dignità e qualità dipende il futuro del paese dell’Europa senza il diritto al lavoro e senzanel lavoro non ci sarei sviluppo sostenibile lo afferma il presidente Mattarella 50 anni dalla legge sullo Statuto dei lavoratori Austria Paesi Bassi Danimarca e Svezia prese l’anno una controproposta al piano mer-cal Matrone lo Annuncia il cancelliere tedesco Sebastian corse vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi ma riteniamo che l’altra un tributi ribadisce che le tensioni tra stati negli Stati Uniti d’America già alte per le dispute commerciali e lo scontro sulla pandemia da coronavirus subiscono un’ulteriore impennata per la questione di Taiwan Pechino non tollera mai la separazione di Taiwan dalla Cina ha detto la portavoce dell’ufficio per gli affari di Taiwan governo cinese che risposta al discorso inaugurale del suo secondo mandato presidenziale di saint-ouen è in merito alla tua gratulazione inviata dalstato statunitense Mike Pompeo al presidente il Ministro della Difesa di Pechino è allergico a Fernando che l’esercito di liberazione Popolare a ferma volontà piena fiducia è sufficiente capacità per sconfiggere ogni forma di interferenza esterna dalle 2 Giugno Alitalia ripristina il collegamento Non Stop per a Roma New York i voli con la Spagna Roma Roma Barcellona e i collegamenti diretti tra Milano e il sud Italia lo annuncia una nota della compagnia specificando che effettuerà complessivamente il 36% di voli in più rispetto al mese di maggio operando 30 rotte da 25 aeroporti di quali 15 in Italia e 10 all’estero e la compagnia prevede per il terzo trimestre 2020 una progressione della TV Tap al 40% di quanto era stato pianificato prima dell’inizio della pandemia da covid 19 è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa