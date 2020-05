Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli governo alla prova in corto nell’aula del Senato la discussione sulle mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro della giustizia Alfonso Bonafede Emma Bonino di più Europa attacca e ministro del sospetto non trova l’Italia è da Twitter Matteo orfini no alla sfiducia Ma la gestione è pessima leader di Italia viva Matteo Renzi sottolinea è l’Inter ha vinto tra i più difficili della mia vita il segretario della Lega Matteo Salvini voteremo anche la mozione Bonino buona fede nel suo intervento sulla vicenda di Matteo sgomberati gli Matteo Renzi votiamo no rifiutare cultura del sospetto nutrita la presenza del governo nell’aula del senato La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio perportavoce della sindaca Chiara appendino Luca pasquaretta nell’ambito dell’inchiesta sulla consulenza da €5000 al salone del libro 2017 a Pasquetta vengono contestati i reati di corruzione traffico di influenze illecite peculato estorsione turbativa d’asta chiesta invece l’archiviazione per la sindaca di Torino Chiara appendino che era accusata di concorso in peculato per la funzionaria comunale Elisabetta Bove comportamenti inaccettabili tre spiagge della Bretagna nel nord-ovest della Francia sono state chiuse a causa dell’inciviltà il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale decretate dalle locali per contrastare il coronavirus degli altri comuni hanno deciso di chiudere le proprie spiaggia cominciare da questa sera vigilia Ponte dell’accensione dichiara la polizia di zona citata dai media locali estensione dell’obbligo di etichette con l’indicazione dell’origine degli alimenti informazioni sul loro valorenutritivo dimezzamento dei pesticidi e degli antibiotici usati nei campi e negli allevamenti stanziamento di 20 miliardi l’anno A tutela della natura questi i principali obiettivi per il 2030 delle strategie sulla biodiversità e Tula sistema agroalimentare presentate oggi dalla Commissione Europea nell’ambito del Green Dial i tempi di pannolini anche per festeggiare 50 anni di una dea dell’Olimpo come Naomi Campbell se pure in grande albergo non è stato possibile gli amici avrebbero voluto organizzare un party a sorpresa per lei nel lussuoso hotel My fair Londra città dove vive ma gli amici vengono da tutto il mondo gli assembramenti sono vietati ergo la festa non si farà Naomi Non è una che si lascia abbattere dalla quarantena anche se di recente con i selfie che lei stessa ha postato sui social in cui si mostra tutta coperta da tuta sanitaria visieramascherina guanti mentre viaggio in aereo ha scatenato un pandemonio di critiche ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime no

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa