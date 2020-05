Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno proposta di Germania e Francia sul piano da 500 miliardi per i paesi più colpiti dalla crisi al centro del dibattito in Europa il premier Conte chiarisce passo coraggioso ma per superare la crisi serve molto di più contrari Austria Paesi Bassi Danimarca e Svezia che presenteranno una controproposta i soldi che vanno in Italia Spagna oppure pranza vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti ricerca amministra il file che gli europei l’Unione Europea all’Italia garantire lavoratori adeguate fonti alternative di reddito è accesso alla protezione sociale dopo la crisi garantire la sostenibilità del debito una notizia di cronaca Franco Cataldo 85 anni condannato all’ergastolo per concorso nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo è tornato Dietro le sbarre era stato posto ai domiciliari nella sua abitazione i carabinieri in esecuzione di un provvedimento della Corte d’Appello di Palermo hanno condotto neiLorusso pagliarelli a Palermo dove terrà successivamente trasferito in quello di Opera dove stava scontando la pena torniamo sull’emergenza coronavirus il fatto che gli Stati Uniti avere il più alto numero di casi nel mondo lo considerino senti una buona cosa perché significa che i nostri test sono i migliori quindi lo vedo come un distintivo d’onore un’altra parlando con i giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall’inizio pure il commento del comitato Nazionale Democratico secondo il quale è il milione e mezzo di casi registrati nel paese rappresentano un completo fallimento della leadership negli Stati Uniti morti sono ormai più di 91000 ancorette Rita accetterà l’offerta della Tina di un paese due sistemi in stile con gallo ribadito la presidente Letta nel discorso inaugurale del suo secondo mandato messaggio di congratulazioni da parte del segretario di stato statunitense Ponte Le ringrazio e ribadisce la partnership con gli Stati Uniti forte piena di promesse l’ira di Pechino secondo cui le nostre statunitensi sul Taiwan violano e promesse fatte l’esercito minaccia abbiamo un ferma volontà piena fiducia in piùpartita per sconfiggere ogni forma di interferenza esterna e tentativo di divisione con Indipendenza Italia è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa