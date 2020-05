Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno al Senato mozioni di sfiducia guardasigilli Bonafede che si difende in aula su di Matteo ampiamente sgomberati tutti gli pseudo dubbi falsa l’immagine di un governo dice che avrebbe spalancato le porte delle carte dei detenuti più pericolosi scarcerazione avvenuta in base alle leggi in vigore da 50 anni aggiunge alcune riforme di processo penale è CSM il confronto nella maggioranza sarà costante improntata leale collaborazione invita Renzi ad essere coerente voteremo contro le mozioni di sfiducia ma riconosciamo al centrodestra che Emma Bonino Dr posto dei temi veri bisogna rifiutare la cultura del sospetto le parole di Renzi migranti nel 2019 migliaia di profughi hanno vissuto confinato in una sorta di limbo dimenticati nelle carceri libiche nei campi delle isole greche copertina sulle navi che li hanno su corsi lasciati in balia delle onde per journeymangli altri Stati dell’Unione Europea ingaggiavano vergognoso Braccio di Ferro su chi dovesse accogliere il popolo decine di persone spezza la denuncia del rapporto annuale del centro astalli per i rifugiati solo 11471 sono approdati in Italia con un calo di oltre il 50% rispetto al 2018 del 90% sul 2017 l’economia nel terzo giorno di collocamento il btp-italia antico covid-19 attirare l’interesse di piccoli sognatori attratti dalla cedola minima del 1,4% del premio dell’8permille per pittura il titolo fino a scadenza nell’assenza di commissioni bancarie della tassazione agevolata al 12,5% oggi gli ordini ha superato già i 1,4 miliardi di euro portando il saldo complessivo delle sottoscrizioni a sfondare il tetto dei 10 miliardi l’ultima notizia in chiusura dal 2 giugno l’Italia ripristina il collegamento Non Stop tra Roma e non ti vuole con la Spagna Roma Madrid Roma Barcellona collegamenti diretti tra Milan nel sud Italia annuncia una nota della compagnia specificando che effettuerà complessivamente il 36% dei voti in più rispetto al mese di maggio operando 3025 quarti dei quali 15 in Italia 10 All’estero si torna a volare a Fiumicino primo decollo di un volo Air France per Parigi due mesi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa