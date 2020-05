Ultime Notizie Roma del 20-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio informazioni emergenza coronavirus il bilancio di oggi l’epidemia è in ritirata anche se continua a fare oltre 100 morti ogni giorno 161 oggi Per la precisione Ma per la prima volta dall’inizio pandemia il rapporto tra nuovi positivo e tamponi effettuati è pari a 1 to 100 mai così basso dei 675 tamponi positivi rilevati oggi la maggior parte sono in Lombardia il caso di malattia Ovvero le persone attualmente positive è stato pari a 2377 unità ed il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra con 131 661 tenuto il guardasigilli Bonafede si è detto soddisfatto ora al lavoro dice poi applica leader di Italia viva Renzi ho sempre rigettato l’idea di una giustizia divisa tra giustizialismo e garantismo da Stella Polaresostituzione importante che maggioranza abbia trovato sintesi lipidica voluto contro la mozione di sfiducia attacca confini le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime devono cambiare radicalmente tornato in carcere Intanto il sequestratore del piccolo di Matteo Francesco Cataldo un minuto di silenzio Un applauso unanime alla memoria di un box torniamo sull’emergenza coronavirus non è il tempo dei parti della Movida altrimenti la curva di così con te Che aggiunge abbiamo tolto l’autocertificazione perché la curva era sotto controllo ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione Italia preparo uno sport con le regole da seguire gli happy hour e chiarire le conseguenze se non si vedono gli assembramenti questo dopo aver ricevuto miriadi di messaggi e video di prelazioni inviati per il 90% da giovani che chiedono di fare qualcosa anche Zingaretti nel Lazio invitati indossare la maschera i nuovi Cluster di contagio sono gli ambiti di relazione degli appartamenti e con gli amici e chiusura gli esseri l’incompetenza della Cina ha provocato una strage mondiale e nuovo attacco di Donald Trump che su Twitchtorna ad accusare Pechino per nascita della pandemia da coronavirus trova definito Nancy pelosi una donna malata con problemi mentali dopo che era speaker e La camera aveva criticato utilizzo del idrossiclorochina per prevenire il virus a causa della sua età e del peso eccessivo è tutto grazie per averci seguito legnoso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa