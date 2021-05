Ultime Notizie Roma del 20-05-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio in apertura vaccinazioni superato in Italia la soglia del 9 milioni di vaccinati anche con la Seconda dose limoni zzati sono il 15 al 27% della popolazione nel Lazio dal primo di giugno vaccinazioni in farmacia con prenotazione on-line speranza per vedere che lei ma utilizzerà per la fascia dei dodici quindici anni il vaccino pfizer che sarà usato 70 Abdel l’azione l’open day dei maturandi il 12 e 3 giugno l’assessore alla Sanità D’Amato chiede altre dosi per vaccinare i turisti in Veneto Zaia rilancia l’idea arriva il passo l’Unione Europea riapre ai viaggi dei turisti stranieri per l’estate tra consiglio di eurocamera Però ancora non c’è un accordo sul pass per i viaggi degli Europei nell’Unione Europea in Italiala prima dose servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni e lo si vuole estendere anche a convegni eventi sportivi e discoteche i dati registrano i calli dei positivi e delle vittime il tasso di positività è dell’1 e 9 % rispetto al 1:07 % di martedì in calo i ricoveri in terapia intensiva e gli ingressi giornalieri il presidente Mattarella chiuda di ipotesi e voci su un suo possibile nuovo mandato Intanto il Consiglio dei Ministri è stato convocato per questa mattina a Palazzo Chigi sul tavolo l’approvazione del sostegno Ibis secondo i primi particolari del decreto che avrebbe già un centinaio di articoli nella volata finale sarebbe spuntato il tentativo di garantire un nuovo finanziamento agli incentivi per la rottamazione e l’acquisto dei veicoli meno inquinanti anche se sempre a benzina o diesel Quanto al super bonus in attesa della proroga per tutti al 2023 che dovrebbe arrivare con la manovrasegretario Gava annuncia uno stanziamento di altri 8 miliardi di euro nello sport calcio Coppa Italia alla Juventus ieri sera in finale i bianconeri hanno battuto l’Atalanta per due a uno in rete kulusevski e chiesa per i bianconeri malinowski per i nerazzurri tamponi maschere striscioni e qualche tensione in campo e fuori calcio ritorna alla normalità anche se con solo 4300 spettatori a tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa