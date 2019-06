Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in via ieri sera l’Unione Europea la lettera di Conte che oggi e domani sarà il Consiglio Europeo rispetteremo le regole ma serve un cambio afferma il premier oggi attesa della pubblicazione del bollettino economico della BCE prosegue Intanto in Italia la crescita e l’occupazione dipendente con un momento del indeterminato è un calo del determinato entro dicembre a Troveremo una riforma del processo che riduce i tempi della Giustizia che deve riguardare anche il CSM una buona fede dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi e annuncia azioni disciplinari per i magistrati che non rispetteranno i tempi del processo il guardasigilli ha confermato anche di voler mettere un tetto agli stipendi dei in caso di voto anticipato di Battista ferma che si ricambi verrebbe con noi vento 5 Stelle chiedere una deroga del limite dei due mandati Berlusconi nomina intanto Toti e Carfagna i nuovi coordinatori di forzail governatore della Liguria chiede subito le primarie maggioranza divisa in commissione sulla risoluzione Movimento 5 Stelle contro il doppio incarico Foà in RAI Lesbia arrestato un 21enne rifugiato che pianificava un attentato esplosivo contro la chiesa di Pittsburgh Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati record di persone in fuga da guerre e persecuzioni lo scorso anno Oltre 70 milioni ieri 45 immigrati Tra cui due bambini una donna incinta sono stati recuperati sotto a Lampedusa e questa mattina la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa per ogni indirizzo latino e greco insieme al liceo classico matematica e fisica per lo scientifico ieri tra i protagonisti delle tracce di temi Ungaretti Sciascia il Generale Dalla Chiesa del ciclista Bartali uno studente su tre ha scelto l’illusione della conoscenza si sarà da oggi in Corea del Nord per chi Per la prima volta da quando sei anni fa è diventato presidente della Cina e a una settimana dal suo previsto vertici con Trump G20 del Giappone ilriceve invece oggi a Washington omologo canadese trudeau Sarkozy a processo per corruzione di un magistrato prima volta per mcgiver francese andiamo con lo sport Italia ko01 con la colonia nel secondo me c’è D girone degli Europei di Calcio Under 21 Dallara di Bologna gol di Vialli Calcola antesimo Ora gli azzurrini devono vincere sabato Belgio il Milan ufficializza Giampaolo nuovo allenatore la morte dell’argentino sala indagato per omicidio colposo un 64enne inglese arrestato e poi rilasciato era l’ultima notizia buon proseguimento di giornata energia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa