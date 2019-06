Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la lettera del premier Giuseppe Conte risposta l’Unione Europea uno dei punti cardine del Consiglio dei Ministri riunito Sì mercoledì sera secondo fonti di Palazzo Chigi sarebbe stata spedita indirizzata agli altri 27 paesi membri il presidente della commissione europea jean-claude juncker e al Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk tutto in linea con quanto annunciato nel pomeriggio di mercoledì dal Presidente del Consiglio che aveva detto porteremo un testo per rispondere a Bruxelles e parlando a Palazzo Madama in vista del Consiglio Europeo di domani venerdì sulle nomine e parlando a Palazzo Madama in vista del Consiglio Europeo di oggi è venerdì se vieni aveva sottolineato che l’Unione Europea Dovrà decidere non solo da chi Ma anche in quale direzione essere guidata Torniamo a parlare della maturità 2019 dopo il tema della prima giornata oggioltre mezzo milione di maturandi la volta della seconda prova scritta si tratta di un testo diverso per ogni indirizzo che per la prima volta prevede la presenza di due materie insieme per il liceo classico saranno latino e greco Mentre per lo scientifico matematica e fisica la seconda prova molto tenuta perché è stata profondamente modificata con la riforma dell’esame di maturità confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare i cellulari smartphone PC e qualsiasi altra elettronica in grado di accedere a rete o Riprodurre file immagini pena l’esclusione dall’esame Ed ora cronaca un bimbo di 4 anni è morto per un possibile annega nel pomeriggio di ieri all’interno di mirabeach la zona delle piscine del parco di Mirabilandia Ravenna Il piccolo è stato notato da addetti al salvataggio verso le 15:30 faccio in giù nell’acqua di una piscina per bambini tentativi di rianimarlo e seguiti anche degli operatori del 118 intervenuti con abbondante di elicottero il bimbo è deceduto prima dell’arrivo all’ospedale di Ravenna per chiarire la dinamica Sul posto sono intervenuti ilo sport Under 21 finisce 01 tra Italia e Polonia delusione Azzurra è iniziata alla Dallara ieri risultato è finito di uno per i polacchi Grazie Aldo di bielli che al quarantesimo per gli azzurrini la seconda partita del girone nell’ europeo Under 21 Andiamo all’estero Lesbia arrestato a Pittsburgh Pennsylvania un rifugiato siriano di 21 anni sospettato di voler attaccare con esplosivi una chiesa il nome dell’isis mostra famosa per questo il nome del giovane arrestato entrato negli Stati Uniti nel 2016 gli agenti federali sotto copertura lo hanno bloccato mentre tentava di acquistare materiali esplosivi il ventunenne aveva già compiuto dei sopralluoghi sul luogo delle potenziali attentato per studiare le vie di fuga aveva scritto tutto su di un piano buttato giù a mano e corredato da una mappa della zona con tutti i viticci dell’aria contrassegnati era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa