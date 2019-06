Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio o la seconda prova scritta dell’esame di maturità per circa 520 mila maturandi la prova sarà diversa per ciascun indirizzo di studi debutta la prova doppia che spaventa molto gli studenti per esempio latino e greco al classico Tacito e Plutarco e matematica e fisica allo Scientifico anche oggi divieto tassativo di utilizzare i cellulari smartphone PC e qualsiasi altra perché tu elettronica pena l’esclusione dall’esame ieri tra i protagonisti delle tracce di temi di italiano Ungaretti Sciascia il Generale Dalla Chiesa il ciclista Bartali ma uno studente su tre ha scelto l’illusione della conoscenza inviata ieri sera l’Unione Europea la lettera di Conte che oggi e domani in Consiglio Europeo rispetteremo le regole ma serve un cambio per me il premier lo spread oggi è aperto in calo a 235 punti ai minimi da 9 mesi attesa della pubblicazione del bollettino economico della BCE proseguo inin Italia la crescita dell’occupazione dipendenze con un aumento del indeterminato non calo del determinata una palazzina di Gorizia È crollata completamente a causa di un’esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas e i soccorritori sta lavorando per rimuovere le macerie Alla ricerca delle tre persone i carabinieri hanno riferito che la palazzina era costituita di tre appartamenti uno sarebbe stato vuoto al momento dello scoppio un altro occupato da una sola persona è un terzo da una coppia nei pressi parcheggiato l’auto che sarebbe di proprietà proprio della coppia i carabinieri hanno provato a contattare i proprietari al telefono Ma inutilmente l’ex presidente dell’Inter palembang Huawei si è dichiarato colpevole di fronte alla stazione di aver accettato tangenti per 14,46 milioni di One nel corso del dibattimento del processo a suo carico per corruzione e altri reati lo riferisce Il Quotidiano del Popolo secondo cui l’ex vice Ministro della Pubblica Sicurezza ha mostrato pentimento durante l’udienza dinanzi a zia Nina numero 1 intermediet tipo Scott 13 misure cautelari Sono state eseguite in Piemonte dai carabinieri nei confronti di altrettante persone ritenuteresponsabile vario titolo di maltrattamenti nei confronti di persone nel quale casi affette da gravi disabilità ospiti di una struttura terapeutica i dettagli dell’operazione freddo come è stata ribattezzata saranno Resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria entro dicembre a Proveremo una riforma del processo che riduce i tempi della Giustizia che deve riguardare anche il CSM Lo dona Fede Dopo il vertice di ieri sera Palazzo Chigi e annuncia azioni disciplinari per i magistrati che non rispetteranno i tempi del processo il guardasigilli ha confermato anche di voler mettere un tetto agli stipendi del PM Chiama nonna di via discarica abusiva sono stati scoperti dai carabinieri del Noe a Cumiana nel Torinese sequestrate 6500 tonnellate di rifiuti Sono in corso gli accertamenti per individuare il responsabile per stabilire la provenienza dei rifiuti l’attività è scattata nell’ambito dei controlli per prevenire gli incendi di rifiuti servizi di osservazione sono stati svolti anche con l’ausilio di un drone i capelloni hanno ospitati fino al soffitto sarà blindata ragno sul lago di Como in particzona torna Villa oleandra da sabato lunedì quando l’ex presidente americano Barack Obama accompagnato da moglie e figli e sarà ospite di George Clooney ieri riporto alcuni quotidiani si è tenuta una riunione sulla sicurezza in prefettura Il sindaco ha emanato una serie di ordinanze con divieto di sosta nell’aria girato anche l’accesso alla spiaggetta di Riva soldino e al molo di l’aglio per tutti tranne i proprietari delle imbarcazioni dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì per Tonoli ha commentato Tozzi qualche onere dobbiamo accollare te lo ha detto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa