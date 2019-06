Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo è stata inviata a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 paesi membri Unione Europea il presidente della commissione europea jean-claude juncker e al Presidente del Consiglio dell’Unione Europea Donald Trump è da poco terminata a Palazzo Chigi la riunione che ha esaminato la lettera per Bruxelles e i nuovi numeri l’accertamento di bilancio Italia in quanto pesa il fondatore della casa comune Europea avverte la piena responsabilità di coltivare un dialogo aperto e costruttivo con la commissione Unione Europea è partita la nuova maturità 2019 con la prova di italiano le tracce le curiosità della maturità 2019 l’esame di maturità è stato avviato in modo ordinato E tutto procede tranquilloquanto rendono noto Fonti del mio ora la maggioranza degli studenti ha scelto le tracce di attualità in particolare quella tratta dal discorso del prefetto dott Luigi indiana in occasione delle Celebrazioni del trentennale dall’uccisione del prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa della moglie Emanuela Setti Carraro e della gente Domenico Russo e quella al tuo sforzo e storia che parte articolo del giornalista Cristiano gatti pubblicato su il giornale che parla della Vittoria al Tour de France di Gino Bartali la vecchiaia arrestato a Pittsburgh in Pennsylvania un rifugiato si chiama di 21 anni sospettato di volere attaccare con esplosivi una chiesa il nome dell’isis busta famosa Abba al Werner è questo il nome del giovane arrestato era entrato negli Stati Uniti 2016 letto leader Deledda josu ternera di cui la giustizia francese aveva decretato l’immediata liberazione in Francia per motivi di salute è stato nuovamente arrestato dalle autorità francesiuna richiesta di estradizione della Spagna e quanto affermato da fonti giudiziarie citate dall’agenzia France Press entro dicembre Proveremo una riforma del processo penale civile educa i tempi della Giustizia una riforma che deve riguardare anche il CSM e le carriere dei magistrati che vanno a determinate sulla base della meritocrazia lo afferma il guardasigilli Bonafede dopo il vertice sulla giustizia a Palazzo Chigi almeno 22 migranti sono dispersi nel Mediterraneo dopo che il balcone sul quale tentavano di raggiungere l’Europa dal nord Africa ha avuto una via lo rende noto il soccorso Marittimo spagnolo precisando di essere stato allertato da un traghetto che aveva tratto in salvo 27 persone le ricerche sono in corso con le 18 e le unità della Guardia dei 27 migranti salvati tra i quali una ragazzina sono stati evacuati in elicottero per motivi di salute ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa