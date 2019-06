Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Noi stiamo uscendo dalla crisi economica la situazione sta peggiorando ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini spiegando che negli ultimi 10 anni si è perso il 30 35% della capacità produttiva Non si può raccontare un mondo che non c’è Ha detto il governo non sta giocando bene aggiunto rispondendo a una domanda sui tavoli di crisi industriale aperti al mese si arriva dopo Quando ci sono in atto Siamo preoccupati per quello che sta venendo la commissione Unione Europea ha ricevuto la lettera del premier Conte è la stessa ora analizzando lo fa sapere un portavoce della commissione Unione Europea la recessione demografica che sta colpendo l’Italia ormai dal 2015 appare significativa e si sta traducendo non vedo proprio calo numerico di cui si ha memoria nella storia d’Italia solo risalendo allorail mio 1917-1918 un’epoca segnata dalla grande guerra e dai successivi drammatici effetti dell’ epidemia di spagnola così il presidente dell’istat a Gian Carlo blangiardo presentando il rapporto annuale di maestra zio basso questa mattina in Campidoglio ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza onoraria di Roma dalla sindaca Virginia raggi stand in ovation arrivo in aula Giulio Cesare dove si è tenuta una cerimonia in onore di botto abbiamo l’onore piacere di accogliere nella nostra comunità il maestro Ezio Bosso un onorificenza al musicista al compositore direttore un uomo un artista unico intervenuto il vice presidente del Laura Enrico Stefano Oggi è un giorno speciale per Roma diamo il benvenuto al maestro Bosso che ringrazio aggiunto Arturo Saraceno 36 anni condannato a 16 anni per aver ucciso la fidanzata a debora. ho 3 anni fa a Magnago Milano si è ucciso ieri nel carcere di Rossano Cosenza come riferito da alcuniimpiccandosi con la cintura dell’accappatoio lo ha confermato il suo avvocato Daniele Galati il quale ha dichiarato di voler far luce sull’accaduto dato che avrebbe dovuto essere piantonato a causa dei pregressi tentativi di suicidio del mese di maggio 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 25,2 milioni in aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2018 è quanto risulta dai dati dell’INPS a crescere in particolare del 35% il numero di ore di cassa integrazione straordinaria che a maggio sono state 16,5 milioni di cui 11,4 milioni per solidarietà ci fermiamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa