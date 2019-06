Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno italiano intende sottrarsi ai vincoli europei scrive il premier Giuseppe Conte alla commissione Unione Europea nel reclama deroghe o concessioni su regole che finché non saranno cambiate restano in vigore fa presente che il caso Greta Mostra i danni dell’esclusiva in posizione del rigore senza tener conto dell’impatto sociale perché dice che è possibile prevedere un saldo di bilancio migliore delle previsioni sia della del governo grazie alle misure studio e alla prudenza del PIN e poi auspica una nuova fase Costituente europea che mette al centro di benessere economico e sociale dei cittadini europei analizzando la lettera Cambiamo argomento seconda giornata degli esami di maturità con il debutto della prova doppia al classico con latino e greco arrivano Tacito e Plutarco mentre per le scienze umane si lavora sulla lettera a una professoressa della scuola di barbiana e Don Lorenzo Milani dell’autoritàselfie la traccia proposta invece maturandi dell’ artistico indirizzo arti figurative Plastik oscultorio mentre per l’inizio audiovisivo e multimediale è stata proposta la luna è l’anniversario dello sbarco del 1969 ad Economia Aziendale si sono affrontati i rischi del business allo Scientifico studi di funzione è un problema su un condensatore a piastre di ancora tensione tra Iran e Stati Uniti dopo che ti pasaran hanno abbattuto americana Fernando che volava sul loro territorio per raccogliere informazioni Washington ferma la battimento con un missile terra-aria ma fa sapere che il velivolo si trovava nello spazio aereo internazionale sullo Stretto di hormuz un messaggio che la merita ferma attira ma sto tornando di non volere la guerra di essere pronta a combattere perché dichiarano i nostri confini sono la nostra linea rossa in Italia in chiusura continuano a rimanere stazionaria e critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma quanto emerge dal Bollettino medico di oggi il prossimo bollettino sarà diramato dall’ufficio stampa della ASL Roma 1 tra 24 OreGrazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa