Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 20 giugno in studio Giuliano Ferrara economia e un’apertura c’è il rischio che il prodotto interno lordo turni a calare a dirlo è l’Istat In occasione della forza annuale secondo il presidente dell’Istituto per l’Italia restano dei nodi irrisolti e pesa all’eredità del debito pubblico nel 2050 registro Inoltre listate la quota dei 15 74 anni potrà scendere al 54,2% del totale circa 10 punti percentuali in meno rispetto ad oggi si tratta di oltre 6 milioni di persone in meno nella popolazione in età da lavoro che ha la visita di due giorni del presidente cinese la base per proteggere la pace e la stabilità nella penisola coreana e nella regione così media Saluta la prima missione nel paese era in Italia da quando sei anni fa è salito al potere feraxi un’accoglienza il regalo È stato accolto all’aeroporto dallo stesso leader nordcoreano Kim jong-un ed è stato salutatodiecimila persone con fiori e striscioni torniamo in Italia non è vero che si sta uscendo dalla crisi economica perché la situazione sta peggiorando l’atto d’accusa arriva dal segretario generale della CGIL Maurizio Landini che in un con l’ansia ferma che negli ultimi 10 anni si è aperto il 30 35% della capacità produttiva bambini non auspica una crisi di governo in cui chiede di aprire una trattativa con uno Europea Se si vogliono cambiare le regole europee attacca i minibot sono una presa in giro dice un autunno caldo con uno sciopero generale il sindacato non esclude nulla e per questo sollecita il governo al confronto ultime notizie in chiusura È in procinto di lasciare l’arma per Bari calciatore senegalese di 26 anni protagonista della rinascita del club crociato ha deciso di restare legato alla città era pronta ad affittare una casa Siamo al fratello anche gli calciatore ma il suo primo contatto a tutto lo staff del proprietario dell’appartamento che è un affitta ad extracomunitari raccontare la Repubblica è l’intermediario cui il calciatore affidato l’incarico di trovare una casa in una zona di Parma molto amata da studenti e giovani e tuttodi seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa