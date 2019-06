Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il premier Conte scrive la commissione Unione Europea L’Italia non intende sottrarsi ai vincoli europei si legge nel reclamo 02 concessioni su regole che finché non saranno cambiate restano in fa presente che il caso Grecia dimostri dell’esclusiva in posizione del rigore senza tener conto dell’impatto sociale con te che riceve poiché è possibile prevedere un saldo di bilancio migliore delle previsioni spia della del governo grazie alle misure sulle maggiore è la potenza delle spine poi auspica una nuova fase Costituente europea che metta al centro di benessere economico e sociale dei cittadini europei analizzandola li cambiamo argomento seconda giornata oggi degli esami di maturità con il debutto della prova doppia il classico con latino e greco arrivano Tacito e Plutarco mentre per le scienze umane si lavora sulla lettera a una professoressa della scuola di barbianaLorenzo Milani dell’autoritratto alla selfie la traccia proposta invece maturandi dell’ artistico indirizzo arti figurative battito sul serio Mentre per i diritti audiovisivi e multimediali è stata proposta la luna e universitario dello sbarco del 1969 ad Economia Aziendale si sono affrontati i rischi del business allo Scientifico studi tu Cioè non è un problema su un condensatore di essere ancora tensione Prati la maestra Giusy ti do i pasaran hanno abbattuto un drone americana Fernando che volava sul loro territorio per raccogliere informazioni abbattimento con un missile terra aria ma fa sapere che il velivolo si trovava nello spazio aereo internazionale sullo Stretto di hormuz un chiaro messaggio per l’America ferma per Anna sto tornando di non volere la guerra ed è pronta a combattere perché dichiarano i nostri confini sono la nostra linea rossa torniamo in Italia hanno chiuso continuano a rimanere stazionaria Emas critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma quanto emerge dal Bollettino medico di oggi il prossimo bollettino sarà diramato dall’ufficio stampa della ASL Romatra 24 ore e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa