Ultime Notizie Roma del 20-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione studio Giulio Ferrigno ancora L’economia in apertura L’Italia non intende sottrarsi ai vincoli europei scrive il premier Giuseppe Conte la commissione nel reclama deroghe o concessioni su regole che finché non saranno cambiate restano in vigore ma con te poi fa presente che il caso Grecia dimostri danni dell’esclusiva in posizione del rigore senza tener conto dell’impatto sociale Il commissario agli affari economici Pierre moscovici arriva di evitare la procedura non lo si fa attraverso scambi commenti sulle regole non si fa sul rispetto delle regole che sono intelligenti e favoriscono la crescita la cronaca la Corte d’Appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex amministratori di Ferrovie dello Stato di rete ferroviaria italiana al processo per la strage di Viareggio la Procura Generale aveva chiesto 15 anni sei mesi anche primo grado mollettine condannato a 7 annianche per Michele Mario Elia ex amministratore delegato di rete ferroviaria italiana e Vincenzo Soprano ex amministratore delegato di Trenitalia a 6 anni oggi è stato fatto un passo avanti verso la giustizia commentato il sindaco di Viareggio argomento continua a rimanere stazionaria ma critiche le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma e quanto emerge dal Bollettino medico di oggi il prossimo bollettino diramato dall’ufficio stampa della ASL Roma 1 tra 24 ore di chiusura lo sport il calcio Maurizio sarri si presenta nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’allianz Stadium è in giacca e cravatta Sono molto contento di essere qui oggi sono le sue prime parole da allenatore della Juventus la Champions è un sogno da perseguire con determinazione e veloce con la convinzione che è un aggettivo con uno coefficiente di difficoltà mostruoso è tutto grazie per averci seguito le rinunce tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa