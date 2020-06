Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio i paesi europei si avviano verso un’intesa sulle recovery fondo ma in ordine sparso l’Italia con Conte difende La proposta della commissione europea dicendo che sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie indicate si è appena affinché L’intesa si raggiunga entro luglio ma i cosiddetti paesi frugali cioè Svezia Finlandia Austria Olanda frenano osservando che le posizioni sono ancora lontane e invitano i paesi che chiedono aiuto a rimettere prima posto in casa propria i leader assicura von der leyen e vogliono un’intesa entro agosto proseguono intanto a Villa Pamphili gli Stati Generali oggi al tavolo partecipate e terzo settore Alex Zanardi lotta tra la vita e ladopo un violento incidente avvenuto ieri pedalava sulla sua handbike e Si è scontrato contro un camion durante un evento sportivo ha subito un delicato intervento di neurochirurgia ora si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siena in condizioni gravissime l’aula del Senato ha detto sì al voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto elezioni che era diventa legge mai si sono 158/3 sotto la soglia della maggioranza che è di 161 e a Palazzo Madama le forze di governo cominciano a farsi i conti in fuori ancora la polemica per l’annullamento del voto di giovedì in seguito alla mancanza del numero legale lo Sporting chiusura dopo più di 100 giorni interruzione riprende il campionato di Serie A in programma quest’oggi Torino Parma e Verona Cagliari domani sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Inter Sampdoria tutte senzaposso andare avanti fino ad agosto a caccia dello scudetto a Francia un nunciato nella notte che riaprirà gli stadi da lunedì senza spettatori fino al 11 luglio e poi al massimo 5000 alla è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa