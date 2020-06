Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio e paesi europei si avviano verso un’intesa sui capelli Found Italia con Conte difende La proposta della commissione europea dicendo che sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie indicate si appella finché L’intesa si raggiunga entro luglio ma i cosiddetti paesi frugali ovvero Svezia Finlandia Austria Olanda frenano osservando che le posizioni sono ancora lontane e vita nei paesi che chiedono aiuto e rimettere prima a posto in casa propria Merkel E punta ad un accordo subito ma spiega che i fondi non arriveranno prima del 2021 La garda che un rinvio metterebbe a rischio i mercati li darà sicuramente lei e ne vogliono un’intesa entro agosto Alex Zanardi in condizioni gravissime lotta tra la vita e la morteospedale di Siena dove è stato portato con l’elisoccorso e dove è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia per un forte trauma cranico riportato in seguito ad un incidente stradale pedalava sulla sua handbike e si è scontrata frontalmente contro un camion lungo la strada della Val d’Orcia vicino Pienza l’aula del Senato dice sì al voto di fiducia chiesto dal governo sul decreto elezioni che ora diventa Legge 158 tre sotto la soglia della maggioranza che a 161 a Palazzo Madama e forze di governo cominciano a farsi i conti polemica per l’annullamento del voto di ieri in seguito la mancanza del numero legale critiche mosse alla vice presidente di turno Paola Taverna e alla gestione dell’aula da parte della presidente Elisabetta casellati giudicata troppo schiacciata su Salvini coronavirus il nuovo focolaio di covid scoperto a Pechinonelle mercato all’ingrosso xinfa di viene dall’Europa ma appartiene ad un ceppo più vecchio di quello che sta colpendo il vecchio continente lo sostiene sangyong vicedirettore del centro di controllo e prevenzione delle malattie cinese e mentre l’oms lancia un nuovo allarme la Cina rilascia la sequenza del genoma del covid 19 tracciato a xinfa di Isola il peking University International Hospital fiore all’occhiello della sanità della capitale cinese dopo che un’infermiera è risultata positiva ai test dopo aver avuto contatti con un pazzo di Heidi Anna è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa