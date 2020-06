Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella e Luigi in studio si va verso un’intesa sulle ricoveri Found i paesi europei La troveranno presumibilmente entro luglio ho detto il premier Conte che ha difeso proposta della commissione europea dicendo che sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie indicate e si appella affinché L’intesa si raggiunga proprio entro il prossimo mese così ti fai di Alice Svezia Finlandia Austria Olanda frenano però osservando che le posizioni sono ancora lontane e invitano i paesi che chiedono aiuto a rimettere prima a posto in casa propria elidere sicura bonder Le Iene vogliono un’intesa entro agosto proseguono intanto a Villa Pamphili Stati Generali oggi al tavolo le partecipate ed il terzo settore Alex Zanardila vita e la morte ieri è stato coinvolto in un brutto incidente stradale pedalava sulla sua handbike e si è schiantato frontalmente contro un camion è caduto in Toscana l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia e si trova in terapia intensiva all’ospedale di Siena in condizioni gravissime l’aula del Senato ha detto sì al voto di fiducia ieri chiesto dal governo sul decreto elezioni che adesso diventa Legge 158 isti la maggioranza e ha 161 quindi tre in meno e quindi a Palazzo Madama le forze di governo cominciano a fare i conti infuria ancora la polemica per l’annullamento del voto di giovedì in seguito la mancanza del numero legale vedo molti limiti nella conduzione dell’attuale partito vogliamo incidere sarebbe un altro più di più concreto più volto a promuovere le riforme per il paese quindi serve una nuova leadership per questo l’attacco sferrato dal sindaco di Bergamo Giorgioal vertice del Partito Democratico per i cambiamenti di cui il paese ha bisogno servono i grandi partiti popolari e il PD lo è aggiunto il primo cittadino di Bergamo che ha poi attaccato la sezione del partito da parte dell’attuale segretario nazionale Nicola Zingaretti la nuova leadership auspicata da Gori potrebbe arrivare dagli amministratori locali ma non sarò io chiederò una mano precisa il sindaco di Bergamo è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa