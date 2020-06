Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Alex Zanardi lotta tra la vita e la morte ieri è stato vittima di incidente stradale pedalava sulla sua handbike e si è schiantato frontalmente contro un camion è accaduto Toscana l’atleta È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Siena dove è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico attualmente si trova in terapia intensiva in condizioni gravissime messaggi da più parti forza Alex Zanardi tutta Italia lotta con te Ha scritto il premier Giuseppe Conte sono sconvolto confidiamo in forza di Zanardi le parole di Galli presidente del Comitato italiano paralimpico anche Federica Pellegrini su Instagram forza Alex devi mettercela tutta ha scritto la nuotatrice cambiamo argomentopaesi europei si avviano verso L’intesa sulle ricoveri Found Italia difende con con te la proposta della commissione europea dicendo che sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie indica che si appella affinché L’intesa si raggiunga a luglio i paesi frugali però sono cauti Svezia Finlandia Austria e Olanda frenano osservando che le posizioni sono ancora lontane e poi invito nei paesi che chiedono aiuto rimettere prima a posto in casa propria i leader assicura von der leyen e vogliono un’intesa entro agosto proseguono intanto a Villa Pamphili gli Stati Generali una virus diminuiscono in Italia e contagi e decessi giornalieri aumenta complessivamente il numero delle persone guarite Ma i numeri continuano ad allarmare il Veneto ha superato la soglia dei 2000 morti per covid il Lazio sottrae alla Lombardia il primato nel tasso di contagio peggiora la situazione negli Stati Uniti che pur registrando per il nono giorno meno di 1000 morti al giorno Resta al paesegrave anche in America Latina dove i contagi totali sono vicine 2 milioni con il Brasile che ha superato da solo Il Milione tra le Metropoli la più colpita a New York seguito da Mosca a San Paolo e Santiago del Cile sport in chiusura dopo più di 100 giorni di interruzione riprende il campionato di Serie A in programma per oggi Torino Parma e Verona Cagliari domani sarà la volta di Atalanta e Inter Sampdoria tutte senza pubblico poi si andrà avanti fino ad agosto a caccia dello scudetto è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa