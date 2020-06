Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Aprile Luigi in studio condizioni stabili nella notte sempre gravissime per Alex Zanardi ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale di Siena dopo l’incidente di ieri con la & bike durante un’asta con altri atleti paralimpici il campione è stato sottoposto a intervento neurochirurgico e maxillo-facciale incidente avvenuto alla fine di una discesa in una curva line bike ha improvvisamente cambiato Vittoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta innumerevoli messaggi di solidarietà e vicinanza che stanno arrivando in queste ore tutta Italia tifa per lui oggi a tulsa primo comizio di Donald Trump dall’inizio della pandemia messo in forse fino all’ultimo da timore di contagio e minacce di contestazione ad arroventare gli animi la notizia di un omicidio a sfondochi sta nella stessa città il 6 giugno scorso la guardia privata di un motel avrebbe aggredito è ucciso un afroamericano di 36 anni che si era rivolta al gestore della struttura per lamentare danni alla sua auto dimostranti hanno abbattuto è bruciato l’unica statua di un generale confederato presente a Washington in un gesto che il presidente ha definito vergognoso sulle recovery fa un L’intesa si Cerca tra i paesi dell’Unione Europea Italia in pressing con il premier Conte per la proposta della commissione europea secondo il premier sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie in l’appello è per raggiungere L’intesa entro luglio i cosiddetti paesi frugali ovvero Svezia Finlandia Austria e Olanda frenano osservando che le posizioni sono ancora lontane invito nei paesi che chiedono aiuto a rimettere prima a posto in casa propria è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa