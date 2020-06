romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli sono le condizioni di Alex Zanardi 53 anni è rimasto coinvolto in un incidente Nel senese durante una delle tappe della staffetta di obiettivo tricolore con atleti paralimpici nel Bike bici ovvero sino lì è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con una di soccorso l’atleta È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso di Siena montano in shock Room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia Leonardi è stato sotto sotto arrabbi di controllo Serrato Francesco Giovanni Bova direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oggi abbiamo compiuto un passo in avanti sta maturando il giusto clima convergentepremier Conte A proposito del vertice Unione Europea avremo un progetto a Diego Ciao baby panda che si collegherà alle quadro finanziario pluriennale vincerà l’Europa perché avrà confezionato porta coerente e coordinata all’altezza di questa recensione aggiunto cose al termine degli Stati Generali il vertice europeo dedicato alle Cavoli famiglia e al prossimo bilancio pluriennale terminato il dibattito su tutti i punti nonostante il lavoro resti complesso tutti hanno mostrato di essere impegnati ora dobbiamo intensificare i contatti così il Presidente del Consiglio Unione Europea Ciao Michelle alle vertice annunciando attorno alla metà di luglio il Consiglio Europeo sul piano next generation Unione Europea Il Brasile ha superato nelle ultime 24 ore Il Milione di contagi da coronavirus accompagnati da quasi 49000 morti mentre la pandemia da coronavirus te per il momento continua in espansione in tutta l’America Latina Dove i contagiati sono salitimigliora 945206 e i morti al 90701 e quanto emerge da una elaborazione statistica sui dati di 34 Nazioni e territori latino-americani riaprirà cinema età di da lunedì prossimo 22 giugno ma il pubblico alle partite saranno i sto solo dal 11 luglio con un massimo di 5000 spettatori per volta lo ha annunciato il governo francese nella notte questo limite massimo di 5000 persone per grandi eventi stavi e sale per spettacoli rimarrà in linea di principio fino al primo settembre ed è tutto Per ora grazie per te che ti vogliamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa