Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ore di apprensione per Alex Zanardi all’indomani del gravissimo incidente o corto di nelle prese con la sua ad bike il campione si trova in coma farmacologico hanno spiegato i medici dopo l’intervento di ieri neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave su eventuali danni ipotesi che non ha senso per adesso ho spiegato il neurochirurgo Giuseppe Oliveri dell’ospedale Le Scotte di Siena iscritto nel registro degli indagati Il conducente del camion è un atto dovuto ha detto il procuratore capo vitello Con riferimento agli accertamenti che sono in corso sulla dinamica dell’incidente innumerevoli messaggi di solidarietà e vicinanza al campione in queste ore si confida di essere pronti a varare il decreto semplificazioni già la prossima settimana per quanto si sa che non basta un decreto risolverà tali che incrostazioni burocraticheparla così con te gli Stati Generali confrontandosi con le società partecipate cui Chiede anche di inviare appunti osservazioni Per quanto riguarda il piano di rilancio e fa sapere che la settimana prossima si conta di rivedere il programma a chiuderlo faremo un confronto con le forze politiche di opposizione piega Dopodiché avremo una bozza di Piano di rilancio a cui lavorare alacremente nelle prossime settimane 934 358 i lavoratori che non hanno ricevuto almeno un assegno di cassa integrazione covid al 17 giugno lo comunica l’INPS per la maggior parte domande ricevuta giugno sono invece 25778 i lavoratori che non hanno mai preso almeno un pagamento sulle domande presentate entro il 31 maggio i beneficiari delle diverse prestazioni covid al 17 giugno sono 11 milioni per una spesa complessiva di 15 min e quanto risulta dai dati di sintesi sui diversi tipi di bonus congedi parentali cassa integrazione reddito dipendente e reddito di ultima istanza una delle colonne portanti dell’ItaliaPapa Francesco saluta una rappresentanza di medici infermieri operatori sanitari Lombardi e ringrazia loro i loro colleghi di tutto il paese per quanto fatto nel corso della pandemia ora spiega il momento di fare tesoro di tutta l’energia positiva che è stata investita e per onorare la sofferenza dei malati di tanti dei punti Francesco sollecita impegnarsi per la costruzione del futuro con la forza e la dedizione di tutti dentro la magistratura c’è una gigantesca questione morale del Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati Luca poniz parlando al comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe intanto salgono una decina i componenti direttivo che si sono dimessi dopo la polemica interna legata alle pubblicazioni delle chat del PM Romano Luca Palamara da parte sua il segretario della mm Caputo ha osservato che nelle bozze della riforma del CSM sono state recepite molte proposte dell’associazione Ma dobbiamo stare attenti ha sottolineato che questa non sia l’occasione per un attacco all’indipendenza della magistratura concetto su cui ha insistito anche fuori nessuna intenzione di rimeil procuratore di Manhattan gazzaplay Bonanno sfida così governo Trump che ha deciso di sostituirlo il Ministro della Giustizia ha Infatti annunciato di aver rimpiazzato bernanke aveva incriminato l’ex giocatore del presidente Michael Cohen e che Sta indagando sulla sua l’avvocato personale del Falcon Rudolph Giuliani oltre ad aver gestito altri casi legati a delle Arti di Trump mi rimetterò quando una persona nominata dal Presidente sarà conferma pattinato fino ad allora le nostre indagini proseguiranno senza ritardi o interruzioni ha detto Berna è morto a 78 anni Mario corso fenomenale Mancino della Grande Inter di helenio Herrera euro mondiale negli anni 60 era ricoverato da giorni in ospedale con il suo sinistro è incantato il mondo lo ricorda la squadra nerazzurra in Un Tweet era l’unico calciatore che per è dichiaratamente avrebbe voluto nessuno dice un attimo Moratti tecnica sopraffina gioco in controtempo punizione a foglia morta un piacere vederlo giocare Dopo più di 100 giorni di stop e riprendi la serie A oggi Torino Parma e Veronadomani Atalanta Sassuolo Inter Sampdoria tutte senza pubblico poi sembra avanti fino ad agosto un elicottero privato con 2 persone a bordo è precipitato nelle campagne di Collesano un paese delle Madonie provincia di Palermo la scena è stata ripresa con il cellulare da una persona che ha dato l’allarme sul posto in squadre di vigili del fuoco oltre alla forestale 118 i carabinieri E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa