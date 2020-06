Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Zanardi il bollettino parla di parametri stabili grave il quadro neurologico indagato il camionista come atto dovuto l’inchiesta condotta dal sostituto procuratore della repubblica di Siena Serena Menicucci punta chiarire le cause dell’incidente sia in modalità logistica dell’evento organizzato Da Obiettivo 3 della quale lo stesso Zanardi fondatore il sindaco di Pienza Mango Garosi ha fatto incazzare di non essere stata informata dello svolgimento della manifestazione sulla strada del tuo comune con te c’è grande incertezza creare le premesse Per consentire il recupero in termini di produttività nella penultima giornata della serie di incontri per GTA V rilancia Villa Pamphili a Roma sono presenti i ministri Roberto Barbieri Stefano patuanelli Sergio costa Beppe Provenzano e rappresentanti istituzionali delle maggiori aziende partecipate dallo Stato cassa depositi e prestiti Terna Snam in cantiereNardò Enel Eni Invitalia Poste Italiane Ferrovie dello Stato Provenzano DJ più fondi no Rita matrella rafforzare la tutela dei rifugiati più in piedi in Europa il capo dello Stato Italia USA strumenti importanti non serve un nuovo corso in Europa nel segno di un più incisive condiviso impegno comune impatto della pandemia aggrava ancora di più la situazione dei rifugiati voltiamo pagina bufera delle procure line m decreta l’espulsione di Palamara respinta la richiesta di essere ascoltato via l’ex presidente perché ha violato il codice etico è la prima volta che viene assunto un provvedimento così traffico espulso da Chi attacca Palamara e cambiamo ancora argomento è stato Forse in isolamento sanitario nel carcere di Torino per sospetta infezione da covid 19 Roberto ginatta per il presidente della blutec 73 anni non ha potuto incontrare i propri legali nei partecipare l’interrogatorio di garanzia fissato per questa mattina davanti al GIP di Torino Rosanna e croce non si apprende in ambienti giudiziaridell’imprenditore l’avvocato Nicola Minardo dello studio grande Stevens ha chiesto al GIP di valutare la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento Akita

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa