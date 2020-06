Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata la redazione da Francesco Vitale in studio Sono in possesso degli inquirenti italiani documenti di Giulio regeni il passaporto e due tessere universitarie consegnate dalle autorità egiziane insieme a una serie di oggetti che secondo gli investigatori egiziani apparteneva 1 ricercatore sequestrato è ucciso Cairo nel 2016 gli oggetti furono sequestrati alla banda di presunti Killer 5 criminali comuni uccisi in Egitto il 24 marzo di 4 anni fa interrogati gli organizzatori della staffetta di colore durante la quale è venuto il grave incidente a Brienza inquilina sto coinvolto Alex Zanardi al centro dell’indagine ci sarebbero anche i permessi per lo svolgimento dell’iniziativa organizzata dalla società sportiva obiettivo 3 Zanardi fondatore visto che il sindaco di Pienza Manolo Garosi dice che non era stato dato nessun avvertimento della gara il campione ora è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita miglioramenti spiegolentissimi iscritto nel registro degli indagati Il conducente del camion la lega avverte il premier Conte che aveva auspicato un coinvolgimento dell’opposizione di Stati Generali che non ci sarà bisogno dare alcuna sfilata in villa perché le sue proposte per rilanciare l’economia italiana sono note dalla sospensione dei versamenti IRPEF Ires e IVA fino all’autunno i soldi a fondo perduto per turismo partita IVA e settore auto la flat Tax 20% per gli autonomi che fatturano fino a €100000 Intanto il premier fa sapere che il decreto semplificazioni potrebbe essere pronto la prossima settimana Luca Palamara coinvolto nello scandalo intercettazioni passa all’attacco accusa l’associazione Nazionale magistrati che lo ha espulso di avergli negato il diritto di parola come me non è l’inquisizione poi invita anche gli altri che fanno parte del sistema delle correnti di metterti perché lui avverte non farai il capro espiatorio chiede scusa dichiara di volersi assumere le proprie responsabilità Ma ricorda di non aver agito da solo e afferma che chi vuole ora la sua espulsione che era proprio chi gli chiedevadentro la magistratura c’è una gigantesca questione morale denuncia il presidente della mm Luca poniz visto fino al 31 luglio sono in arrivo proroghe la ministra della pia Fabiana dadone Sile prevediamo per poi arrivare a regime e garantire per il 30% delle personali over sia compatibile con il tipo di mansione che si svolge ha detto questa modalità garantisce una maggiore produttività a ferma la ministra sono 134358 lavoratori che non hanno ricevuto almeno un assegno in cassa integrazione covid del 17 giugno lo comunica l’INPS per la maggior parte domande ricevute a giugno sono invece 25768 i lavoratori che non hanno mai preso almeno un pagamento sulle domande presentate entro il 31 maggio i beneficiari delle prestazioni covid al 17 giugno sono 11 milioni per una spesa complessiva di 15 miliardi e quanto risulta dai dati di sintesi più diversi tipi di bonus congedi parentali cassareddito di emergenza il reddito di ultima istanza sarà il virologo Andrea crisanti direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Padova uno dei consulenti che fanno parte del Pool in carica dalla Procura di Bergamo nell’inchiesta per i vini a colpo usa sulla mancata zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro a inizio marzo e sulle eventuali negligenze all’ospedale di Alzano che venne riaperto poche ore dopo il giuramento di un primo paziente positivo al coronavirus a fine febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra la giornata mondiale del rifugiato ricordando quanto l’Italia faccia per I migranti che l’inaugurazione di un nuovo corso dell’Unione Europea in materia di immigrazione e asilo nel segno di un Più incisivo E condiviso impegno comune è proprio in questa giornata Emma Bonino Matteo orfini e Pietro grasso chiedono più sicurezza di Salvini vengano cancellati si ripristini l’istituto della Protezione Umanitaria E questa era l’ultima notizia a tutti voi Auguri di una buona serata

