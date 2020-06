Ultime Notizie Roma del 20-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata alla redazione da Francesco Vitale in studio Zanardi il bollettino parla di parametri stabili grave quadro neurologico indagato il camionista come atto dovuto l’inchiesta condotta dal sostituto procuratore della repubblica di Siena Serena Menicucci vuol dire il piede cause dell’incidente tiene modalità logistica dell’evento organizzato Da Obiettivo 3 della quale lo stesso Zanardi e fondatore il sindaco di Pienza Manlio Garosi ha fatto intanto sapere di non essere stato informato lo svolgimento della manifestazione sulla strada del suo comune e mi registro consegna agli inquirenti italiani documenti gli oggetti del ricercatore torno in possesso quindi degli italiani documenti del ricercatore due testi universitari il passaporto assieme a una serie di oggetti che secondo gli investigatori GTA mi appartenevano a Giulio regeni sequestrato è ucciso al Cairo nelgli oggetti furono sequestrati alla banda di presunti Killer 5 criminali comuni uccisi in Egitto il 24 marzo di 4 anni fa e torniamo a parlare degli Stati Generali premier Conte grande incertezza creare le premesse Per consentire il recupero in termini di produttività Nella penultima giornata della serie di incontri progettiamo e rilancio Villa Pamphili ai ministri Roberto Gualtieri Stefano patuanelli Sergio costa Beppe Provenzano e rappresentanti istituzionali delle maggiori aziende partecipate dallo Stato cassa depositi e prestiti Terna Snam cantieri Leonardo Enel Eni Invitalia Poste Italiane Ferrovie dello Stato per Provenzano più fondi e niente ritardi il capo dello Stato Mattarella a portare la tutela dei rifugiati più impegno in Europa l’Italia usa strumenti importanti ma serve un nuovo corso in Europa nel sogno di un CD Le condivido impegno comune impatto della pandemia aggrava ancor di più la situazionei rifugiati Ed ora andiamo a Milano un grande striscione bianco in piazza del Duomo con la scritta rossa commissariata la sanità Lombarda È questa la richiesta delle tante persone circa 3000 secondo gli organizzatori giusto in piazza per protestare contro la gestione delle emergenze sanitarie Lombardia da parte della regione la manifestazione Salviamo la Lombardia è stata promossa da diverse sigle e associazioni in primis medicina Democratica e Milano 2030 Arci ACLI casa comune la Fiom CGIL la manifestazione cominciata con un minuto di silenzio per i morti del covid in Lombardia in Italia con tutti i partecipanti seduti a terra dopo un minuto di silenzio la piazza si è sciolta in un applauso commosso è lungo i manifestanti avevano mascherine listati a lutto in piazza anche esponenti politici consiglieri comunali in Parlamento Europeo del cd Pierfrancesco majorino i parenti degli anziani che sono morti di covid nelle RSA come quelli della residenza per anziani Don Gnocchi di Milano E questa era l’ultima notizia di auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa