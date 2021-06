Ultime Notizie Roma del 20-06-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio cidio Desirèe mariottini sono stati tutti condannati quattro accusati per la morte della sedicenne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre del 2018 a Roma in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo Mamadou gara in Italia sono stati condannati all’ergastolo 27 anni di reclusione per all’inno china e 24 anni e mezzo a covid nella settimana che inizierà domani si deciderà sull’ uso delle mascherine all’aperto sull’eliminazione e totale del coprifuoco Intanto in Alcune regioni è targata la capienza dei mezzi pubblici dal 50 al 80% mentre si attendono decisioni anche per le discoteche da domani Basilicata Calabria Campania Marche Provincia di BoSicilia e Toscana saranno zone bianche il covid avanza in Russia dove sono stati confermati oltre 17.000 casain24ore record dal 31 gennaio scorso 9000 solo a Mosca record assoluto in Brasile Il covid ha fatto oltre un milione di vittime più di 17 milioni di contagi la vaccinazione procede lentamente voli ieri la manifestazione Prima l’Italia della Lega a Roma con Matteo Salvini che ha rilanciato un centrodestra Unito per il paese mettendo da parte le divisioni lo sport in chiusura a calcio ed europei ieri la vittoria della Germania sul Portogallo per 4 a 2 I pareggi 1 1 tra Ungheria e Francia e tra Spagna e Polonia Oggi inizia la terza ed ultima giornata della fase a gironi che decreterà i passaggi agli ottavi di finale L’Italia torna in campo lo farà alle 18 contro il Gallesstessa ora Svizzera Turchia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa