Ultime Notizie Roma del 20-06-2021 ore 12:10

giornata mondiale del rifugiato la Protezione della vita umana al salvataggio dei profughi il sostegno e sofferenti nelle crisi umanitarie l'accoglienza dei più vulnerabili sono impegni cui la Repubblica Italiana collaborazione con l'Unione europea e le organizzazioni internazionali non si è mai sottratta anche nei tempi recenti segnati dalla pandemia Ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella secondo l'alto commissario delle Nazioni Unite ad oggi circa 80 milioni di persone in tutto il mondo fuggono dal loro paese in cerca di pace omicidio Desirèe mariottini sono stati tutti condannati quattro accusati per la morte della sedicenne di Cisterna di Latina uccisa il 19 ottobre del 2018 a Roma in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo Mamadou gara e Youssef saliasstati condannati all'ergastolo 27 anni di reclusione per Alino china e 24 anni e mezzo per Brian minty covid nella settimana che inizierà domani si deciderà sull' uso delle mascherine all'aperto sulla eliminazione totale del coprifuoco Intanto in Alcune regioni è stata allargata alla capienza dei mezzi pubblici dal 50 al 80% mentre si attendono anche decisioni per le discoteche da domani Basilicata Calabria Campania Marche provincia di Bolzano Sicilia e Toscana saranno zone bianche il covid avanza in Russia dove sono stati confermati oltre 17.000 casiin24ore record dal 31 gennaio scorso 9000 soltanto a Mosca record assoluto in Brasile Il covid ha fatto oltre un milione di vittime e più di 17 milioni di contagi la vaccinazione procede lentamente primarie PD oggi dalle 8 alle 21 e cittadini di Roma e Bologna possono scegliere il candidato a sindaco e candidati Presidente delleiscrizioni cittadine nelle fila del Partito Democratico oggi buon voto ai cittadini di Bologna e Roma che scelgono la partecipazione alle primarie è un grande Grazie e tanti volontari che stanno rendendo possibile questa bella giornata di democrazia scritto il segretario PD Enrico Letta su Twitter calcio europei e la giornata dell'Italia dell'ultima partita del girone Italia Galles alle ore 18 per consolidare il primato nel gruppo ha sempre alle 18 si giocherà Svizzera Turchia Turkish Già eliminati svizzeri si contendono il secondo posto con il Galles ieri la vittoria della Germania sul Portogallo per 4 a 2 I pareggi per una uno tra Francia e Ungheria e Spagna e Polonia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa