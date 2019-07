Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è alta la tensione nel Golfo Persico dopo il sequestro di una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di hormuz i pasdaran iraniani e rivendicano l’azione Ministero degli Esteri inglese schede di rilascio della nave pena conseguenze tra prof l’aiuto al paese alleato parla della situazione anche con il presidente francese Macron e avverte Seram di non fare nulla di subito altrimenti perché era un prezzo che nessun’altra mai girano spiega che la petroliera andata fuori rotta e per un uomo un altro Cargo britannico poi rilasciato resto invece sotto sequestro la petroliera degli Emirati sequestrata ieri con l’accusa di contrabbando la crisi di carne per ora congelata nonostante il permanere di forti tensioni tra lega e 5 stelle nei prossimi giorni ci sarà a Roma un incontro a tre tra Salvini Di Maio e Conte Salvini chiede un cambio di Passo inverse che parte del suo rettoratoma il premier non vuole sentir parlare di impasto la presidente della commissione europea von der leyen chiede all’Italia il nome di una donna per far concorrenza a Palazzo Chigi vertice solo sono mia restoran piccolo Che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti dalle regioni che voleva la lega ma non è Movimento 5 Stelle preoccupano la cancelliera tedesca Merkel e contatti tra la Russia e movimenti populisti europei tocca all’Italia penso che Parlamento italiano altri chiederanno chiarezza sulla vicenda di Gino una conferenza Berlino rispondendo a chi le chiede un commento sui presunti finanziamenti che lei avrebbe cercato in Russia parte Milan e salvataggi Ma nessun dovere ma un imperativo umanitario aggiunge intanto caro L’Archetto e capitano della Sea Watch 3 a lasciato l’Italia per rientrare in Germania dopo l’interrogatorio in procura Agrigento dove indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i 40 anni di oggi rischiano di andare in pensione a 63 anni con assegni poveri equivalenti agli attuali 300 €400 e ai più giovani potrebbe andare anche peggio arrivare dallapensioni del tour della CGIL che sollecita l’apertura di un tavolo lavoretti impieghi strutturali dei precari Per Simon Brigati non sembrano conciliabili con la pensione non dipende solo dalla legge Fornero dice il sindacato Madonna del sistema contributivo e il Sottosegretario leghista Claudio durigon riconosce è venuto il momento di una riforma complessiva della previdenza e convocherà le parti che abbiamo ancora argomento un’automobile a bordo una coppia di anziani e sbandata su un cavalcavia dopo un volo di 6 metri si è schiantata sulla ferrovia dove pochi secondi dopo è stata investita a tutta velocità da un treno merci l’incidente accaduto nel varesotto impatto ha ucciso sul colpo sotto shock i macchinisti ancora in sospesa la circolazione sulla tratta interessata dove sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi è ripresa l’eruzione sull’Etna caratterizzata da un’intensa attività stromboliana dai crateri sommitali con fontane di lava boati la fuoriuscita di una colata il fenomeno concentrato nella zona alta desertica del vulcano è accompagnato da una forte missionevenire che ha portato alla chiusura degli scacchieri su Catania Comiso in provincia di Ragusa che impedisce gli atterraggi e decolli nei due scali l’unità di crisi della sac tornerà a riunirsi per valutare la possibilità nei €2 porti 50 anni fa l’apollo 11 toccare il suolo lunare il mondo celebra l’evento Che c’entra il pianeta in una nuova era Donald Trump riceve nello studio Ovale aldrin and Michael Collins la famiglia di Neil Armstrong i tre strati che compongono l’equipaggio della missione Intanto oggi alle 18:28 l’astronauta italiano Luca Parmitano riparte per assumere il comando temporaneo della Stazione Spaziale Sport Italia di bronzo ieri ai mondiali di scherma Budapest per fioretto donne si Arianna Errigo Elisa di Francisca sono stati battuti in semifinale e quindi sono salite sul terzo gradino del Podio per Andrea Santarelli nella spada maschile oggi alle 13:30 l’Inter via del Manchester United a Singapore alla vigilia lo sfogo di Antonio Conte Che punta a Lukaku per pulizia squadra inglese chiede 80 milioniintanto l’Algeria ha vinto la Coppa d’Africa battendo in finale 10 il Senegal era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa