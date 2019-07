Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata redazione da Francesco Vitale in studio sotto sequestro latte intero la petroliera britannica con 23 persone a bordo per Marta ieri nello Stretto di hormuz dai pasdaran le guardie della rivoluzione Iran In un primo momento era stato fermato anche un altro Carbo anch’esso di proprietà di un armatore britannico ma battente bandiera della Liberia per dei controlli di sicurezza dopo un po’ è stato lasciato libero di riprendere la navigazione altissima internazionale Londra protestato con forza minacciando conseguenze per imbarcazione ancora sotto sequestro non sarà rilasciata che Stati Uniti hanno rafforzato i pattugliamenti aerei nel golfo Cambiamo argomento cronaca una vettura è stata travolta da un treno merci a Castelveccana in provincia di Varese morti sul colpo due anziani marito e moglie Roberto le zampe di 82 anni e sua moglie Marisa Milani 81Mombello in provincia di Varese che hanno perso la vita a quanto emerso avrebbero perso il controllo della vettura che sarebbe piombata come un proiettile sui binari non consentendo alla macchinetta di L’Etna è tornata eruttare nella notte con boati fontane di lava una colata tanta anche la cenere con gli spazi aerei sul Catania e provincia di Ragusa sono stati costretti a chiudere per qualche ora dalle 6:30 l’unità di crisi della sac è tornata a riunirsi per valutare la situazione ha deciso di riaprire parzialmente lo spazio aereo a Catania operativo invece lo scalo di Comiso cambiamo ancora argomento e andiamo a parlare di politica Dopo la pausa della competizione elettorale Europea nessuno dei ministri mi è mai stata la possibilità di un rimpasto di una composizione della squadra di governo lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per gettare acqua sul fuoco l’indomani di una giornata di duro scontrogoverno Movimento 5 Stelle lega la mia posizione sul Governo è molto chiara Siamo qui per realizzare un mandato preciso è un progetto di riforma è molto ampio invito ai giornali a tutti e non valutare il nostro operato al giorno per stiamo riprovando e paese forse non ce ne accorgiamo ma lo stiamo facendo questo progetto richiederà del tempo ma si completerà nel giro di mesi un anno ha spiegato il Presidente del Consiglio Conte aggiunto prendo gli assegni riporto al termine mi trovate sempre qui a realizzare richieste ai bisogni dei cittadini fino a che Starò seduta Palazzo Chigi il governo Avrà tutta la porta devi aspettare tutti gli impegni istituzionali compresa la manovra Cambia ancora argomento la Polizia di Stato di Palermo ha disarticolato un’infrastruttura informatica è gestita dalla piattaforma TV pirata z-sat che permetteva la riproduzione abusiva attraverso internet 20 palinsesto Sky l’operazione è stata compiuta da personale della sezione Financial cybercrime della Polizia Postale coordinati dalla Procura di Palermo che ha denunciato un 35enne per violazione della legge sul diritto dinella sua abitazione è stato trovato la sorgente della piattaforma pirata composta da 57 decoder di Sky Italia collegate da parati per la ritrasmissione sulla rete internet per un giro di clienti finali 11000 persone in tutta Italia nella casa la polizia postale ha sequestrato nascosti negli scarichi dei bagni nella spazzatura ben €186900 in contanti una macchina professionale conta banconote lingotti d’oro e due vallet hardware Because I letti portafogli virtuali contenenti criptomoneta in diverse valute dall’elevato valore era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa