Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio la petroliera britannica Impero sequestrata dai calderano Ieri è arrivata nel porto di bandara nella provincia di Meana di hormozgan annunciato il direttore generale dell’autorità afifi pure precisando che il carico e stato fermato per essersi scontrato con un peschereccio e per non aver risposto alle richieste di spiegazioni 50 anni fa l’apollo 11 toccava solo lunare il mondo celebra l’evento che centrare il pianeta in una nuova era Donald Trump riceve nello studio Ovale aldrin Michael Collins e la famiglia di Neil Armstrong i tre Astronauti che componevano l’equipaggio della missione oggi alle 18:28 l’astronauta italiano Luca Parmitano riparte per assumere il comando temporaneo della Stazione Spaziale Ed ora la politica dopo l’altra attenzione e la treguatra Di Maio e Salvini tocca Giuseppe Conte riconquistare il centro della scena rassicurare sulla tenuta del suo esecutivo il premier lo fa al termine di un vertice sul tema dell’Autonomia vertice disertato da bici mancherebbe sbloccato lo stallo su un tema tra i più controversi all’interno delle due anime della maggioranza cronaca nuovo sequestro darmi nell’ambito dell’operazione maestra che nei giorni scorsi è consentito di sequestrare un missile un arsenale di armi da guerra le armi sono state trovate in un abitazione secondaria di Fabio del bergiolo uno degli indagati insieme ad altro materiale d’ispirazione fascista e nazista l’uomo cinquantenne estremista di stato arrestato il 15 luglio in un blitz antiterrorismo in Lombardia per il possesso di nazionale con un missile terra-aria rimaniamo in Italia ha visto il calo di energia nel eruzione dell’Etna con la conseguente diminuzione delle emissioni di cenere vulcanica in atmosfera l’unità di crisi dall’aeroporto di Catania ha disposto la parziale riapertura dello spazio aereo fino alle 11 sarà consentito l’arrivo di 6 aeromobili ogni ora mentre le partenze Non soalimentazione ma potranno essere comunque soggetta a ritardi e disagi lo scalo di Comiso a Ragusa invece pienamente operativo ogni eventuale aggiornamento sarà sempre attivamente Comunicato dalla TAC kemiri passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree informazioni sul operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello Scalo www.catania.it e sui profili Facebook dell’aeroporto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa