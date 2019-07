Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli I guardiani della rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera britannica lastene Impero nello Stretto di hormuz è la società armatrice Istanbul proprietaria della petroliera poi confermato che la nave è stata bloccata ad alcune piccole imperfezioni e dona elicottero non identificati il procedimento di contatti con le ha già composto da 23 persone non abbiamo notizie di feriti o la priorità un chiarimento tocca all’Italia penso che il Parlamento italiano altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la Angela mi risponde a chi nella conferenza stampa festival e chiede un commento su presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia il metodo della Russia perché solleva questioni il fatto che i partiti pocoricevere il sostegno della Russia è motivo di preoccupazione il premier Giuseppe Conte difende il suo governo cerca di scacciare i fantasmi della crisi sto lavorando non vi va chiamando potete stare tranquilli dice a Palazzo Chigi e sottolinea il lavoro al progetto sull’autonomia e ad un’ampia riforma fiscale che non è solo un problema di aliquote ma molto più complesso dice dopo il CDM quale Salvini come annunciato Era assente io sto lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione per i tuoi progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci è stipari dietro a chi non può più parlare o scorciatoie non vogliamo verità di comodo Ha detto il capo della polizia Gabrielli nella sede della pittura Palermo durante la cerimonia 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta e ripresa con energia all’eruzioneEtna caratterizzata da un’intensa attività stromboliana dai crateri sommitali con fontane di Lava boati e la fuoriuscita di una colata il fenomeno concentrato nella zona alta e desertica del Vulcano e accompagnato dalla forte emissione di cenere che ha portato alla chiusura degli spazi aerei l’unità di crisi della sacca tornerà a riunirsi per le decisioni da adottare per gli aeroporti c’è uno spiraglio per la formazione di un nuovo governo spagnolo guida tanta il leader di prode ma Oste Pablo Iglesias si è detto disposto a rinunciare a un incarico nelle se non hai intenzione di essere la scusa per non far nascere un governo di coalizione di sinistra e di tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa