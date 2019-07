Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha definito inaccettabile sequestro della petroliera britannica cena in ferro rivendicato dalle autorità italiane tra lo stretto di hormuz è quello di una seconda petroliera battente bandiera Liberiana si tratta di reazioni estremamente preoccupanti ha aggiunto o chiarimento tocca all’Italia penso che il Parlamento italiano altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così Angela Merkel risponde a chi me la conferenza stampa è priva le chiede un commento su presunti finanziamenti che la lega ha cercato in Russia quello che davvero rende grande il nostro paese la divertita Ho visto questa bellezza in così tanti modi negli anni si sa che siamo nati qui Ok Cerchiamo rifugioc’è un posto per tutti noi dobbiamo ricordare che non è la mia America la tua America è la nostra America lo ha twittato Michelle Obama commentando per la prima volta indirettamente i Tweet razzisti di una vettura è stata travolta ieri sera da un treno merci a Castelveccana Varese morte le due persone che erano a bordo dell’automobile secondo le prime informazioni L’auto è stata su via Europa zona strada sovrastante ed è stata travolta dal convoglio che sopraggiungeva in quel momento sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e soccorritori del 118 con due ambulanze un eliambulanza e un’auto medica è salito a 10 il numero delle vittime di un’esplosione avvenuta ieri in un impianto di casa gli Ma nella Cina centrale altre 19 persone sono rimaste gravemente ferite e 5 sono disperse 7 linee della metropolitana di New York sono rimaste Ferme per circa un’ora a causa di un errore nel sistema informatico all’ora di punta del venerdì seratanto caos e disagi la Metropolitan Authority ha fatto sapere che il guasto non ha provocato danni permanenti o il surriscaldamento delle Carrozze rimaste un massimo di 32 gr è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa